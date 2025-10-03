हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेट2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में दो भारतीय; लिस्ट में शुभमन गिल का नाम

2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में दो भारतीय; लिस्ट में शुभमन गिल का नाम

टेस्ट क्रिकेट के 2025 कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट भी इस लिस्ट में हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Oct 2025 10:01 PM (IST)
टेस्ट क्रिकेट के 2025 कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट भी इस लिस्ट में हैं.

2025 में सबसे ज्यादा शतक

1/6
शुभमन गिल और केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट के 2025 कैलेंडर ईयर में शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले और तीसरे स्थान पर हैं.
शुभमन गिल और केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट के 2025 कैलेंडर ईयर में शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले और तीसरे स्थान पर हैं.
2/6
भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने 4 शतक लगाए हैं और वो 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 7 मैचों में 64.38 के औसत से 837 रन बनाए हैं.
भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने 4 शतक लगाए हैं और वो 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 7 मैचों में 64.38 के औसत से 837 रन बनाए हैं.
3/6
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने 3 शतक लगाए हैं और वो 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. इस साल उन्होंने 6 मैचों में 63.44 की औसत से 571 रन बनाए हैं.
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने 3 शतक लगाए हैं और वो 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. इस साल उन्होंने 6 मैचों में 63.44 की औसत से 571 रन बनाए हैं.
4/6
भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 3 शतक लगाए हैं और वो 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने इस साल 7 मैचों में 49.92 की औसत से 649 रन बनाए हैं.
भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 3 शतक लगाए हैं और वो 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने इस साल 7 मैचों में 49.92 की औसत से 649 रन बनाए हैं.
5/6
श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने 2 शतक लगाए हैं और वो 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 3 मैचों में 77.60 की औसत से 388 रन बनाए हैं.
श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने 2 शतक लगाए हैं और वो 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 3 मैचों में 77.60 की औसत से 388 रन बनाए हैं.
6/6
साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने भी 2 शतक लगाए हैं और वो 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने 4 मैचों में 113.80 की औसत से 569 रन बनाए हैं.
साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने भी 2 शतक लगाए हैं और वो 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने 4 मैचों में 113.80 की औसत से 569 रन बनाए हैं.
Published at : 03 Oct 2025 10:01 PM (IST)
Tags :
Joe Root Pathum Nissanka KL RAHUL SHUBMAN GILL Wiaan Mulder Test Cricket 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
2 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें कफ सिरप, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी
2 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें कफ सिरप, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी
राजस्थान
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
ओटीटी
ये 5 दमदार सीरीज OTT पर हो रही हैं स्ट्रीम, IMDb रेटिंग 9+,अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा
ये 5 दमदार सीरीज OTT पर हो रहीं स्ट्रीम, IMDb रेटिंग 9+, अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई टूर पर कब और कितने मैच खेलेगी टीम इंडिया? देखें वनडे और टी20 का फुल शेड्यूल
ऑस्ट्रेलियाई टूर पर कब और कितने मैच खेलेगी टीम इंडिया? देखें वनडे और टी20 का फुल शेड्यूल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें कफ सिरप, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी
2 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें कफ सिरप, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी
राजस्थान
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
ओटीटी
ये 5 दमदार सीरीज OTT पर हो रही हैं स्ट्रीम, IMDb रेटिंग 9+,अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा
ये 5 दमदार सीरीज OTT पर हो रहीं स्ट्रीम, IMDb रेटिंग 9+, अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई टूर पर कब और कितने मैच खेलेगी टीम इंडिया? देखें वनडे और टी20 का फुल शेड्यूल
ऑस्ट्रेलियाई टूर पर कब और कितने मैच खेलेगी टीम इंडिया? देखें वनडे और टी20 का फुल शेड्यूल
इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
हिमाचल प्रदेश
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
नौकरी
हरियाणा पावर यूटिलिटीज में असिस्टेंट इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?
हरियाणा पावर यूटिलिटीज में असिस्टेंट इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?
जनरल नॉलेज
The Rice Bowl of India: बंगाल के इस जिले को कहा जाता है 'चावल का कटोरा', 99% लोग नहीं जानते होंगे नाम
बंगाल के इस जिले को कहा जाता है 'चावल का कटोरा', 99% लोग नहीं जानते होंगे नाम
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget