2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में दो भारतीय; लिस्ट में शुभमन गिल का नाम

साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने भी 2 शतक लगाए हैं और वो 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने 4 मैचों में 113.80 की औसत से 569 रन बनाए हैं.