एक्सप्लोरर
भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का फुल शेड्यूल, 19 अक्टूबर को पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
India tour of Australia: भारतीय टीम वाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी. इसकी शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी, जिसमें टीम इंडिया 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगी.
भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 04 Oct 2025 05:53 PM (IST)
क्रिकेट
6 Photos
भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल, 19 अक्टूबर को पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख
क्रिकेट
6 Photos
2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में दो भारतीय; लिस्ट में शुभमन गिल का नाम
क्रिकेट
6 Photos
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
क्रिकेट
6 Photos
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
क्रिकेट
7 Photos
अश्विन से पहले विदेशी लीग में खेल चुके हैं ये भारतीय क्रिकेटर, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
क्रिकेट
7 Photos
एशियाई चैंपियन टीम इंडिया ने जमकर किया अभ्यास, कल वेस्टइंडीज से है पहला टेस्ट; देखें किस-किस ने बहाया पसीना
क्रिकेट
6 Photos
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
क्रिकेट
6 Photos
कितनी दौलत के मालिक हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या? IPL और BCCI से होती है बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
ओटीटी
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल, 19 अक्टूबर को पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख
क्रिकेट
6 Photos
2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में दो भारतीय; लिस्ट में शुभमन गिल का नाम
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion