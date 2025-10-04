हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटभारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का फुल शेड्यूल, 19 अक्टूबर को पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का फुल शेड्यूल, 19 अक्टूबर को पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख

India tour of Australia: भारतीय टीम वाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी. इसकी शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी, जिसमें टीम इंडिया 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Oct 2025 05:53 PM (IST)
India tour of Australia: भारतीय टीम वाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी. इसकी शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी, जिसमें टीम इंडिया 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगी.

भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ

1/6
भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे का पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेलेगी. इस मैच का रो-को फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्यूंकि रोहित और विराट IPL के बाद पहला मैच खेलेंगे.
भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे का पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेलेगी. इस मैच का रो-को फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्यूंकि रोहित और विराट IPL के बाद पहला मैच खेलेंगे.
2/6
भारतीय टीम दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेलेगी. वहीं इस दौरे का तीसरा वनडे मैच 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. ये सभी वनडे मैच 9:00 AM भारतीय समय अनुसार खेले जाएंगे.
भारतीय टीम दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेलेगी. वहीं इस दौरे का तीसरा वनडे मैच 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. ये सभी वनडे मैच 9:00 AM भारतीय समय अनुसार खेले जाएंगे.
3/6
भारतीय टीम इस दौरे का पहला टी20 मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेलेगी और दूसरा टी20 मैच 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगी.
भारतीय टीम इस दौरे का पहला टी20 मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेलेगी और दूसरा टी20 मैच 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगी.
4/6
भारतीय टीम तीसरा टी20 मैच 2 नवंबर को होबार्ट में खेलेगी. वहीं इस दौरे का चौथा टी20 मैच 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा.
भारतीय टीम तीसरा टी20 मैच 2 नवंबर को होबार्ट में खेलेगी. वहीं इस दौरे का चौथा टी20 मैच 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा.
5/6
भारतीय टीम इस दौरे का आखिरी टी20 मैच 5 नवंबर को ब्रिसबेन में खेलेगी. ये सभी टी20 मैच 1:45 PM भारतीय समय अनुसार खेले जाएंगे.
भारतीय टीम इस दौरे का आखिरी टी20 मैच 5 नवंबर को ब्रिसबेन में खेलेगी. ये सभी टी20 मैच 1:45 PM भारतीय समय अनुसार खेले जाएंगे.
6/6
भारतीय टीम के लिए सभी टी20 मैच बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्यूंकि अगले साल (2026) फरवरी में भारत में टी20 वर्ल्ड कप है, इसलिए भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा.
भारतीय टीम के लिए सभी टी20 मैच बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्यूंकि अगले साल (2026) फरवरी में भारत में टी20 वर्ल्ड कप है, इसलिए भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा.
Published at : 04 Oct 2025 05:53 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIA IND VS AUS T20 World Cup 2026 AUSTRALIA

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
ओटीटी
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
ओटीटी
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
इंडिया
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
यूटिलिटी
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारियों की कर सकते हैं शिकायत
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारियों की कर सकते हैं शिकायत
जनरल नॉलेज
Audi Logo: किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget