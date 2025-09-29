हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटकितनी दौलत के मालिक हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या? IPL और BCCI से होती है बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ

कितनी दौलत के मालिक हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या? IPL और BCCI से होती है बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ

Hardik Pandya Net Worth: भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ 2025 में लगभग 95 करोड़ है. उनकी कमाई का मुख्य स्रोत BCCI और IPL से होने वाली आय है और वह ब्रांड प्रमोशन से भी बंपर कमाई करते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Sep 2025 03:55 PM (IST)
Hardik Pandya Net Worth: भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ 2025 में लगभग 95 करोड़ है. उनकी कमाई का मुख्य स्रोत BCCI और IPL से होने वाली आय है और वह ब्रांड प्रमोशन से भी बंपर कमाई करते हैं.

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या

1/6
हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं और BCCI के ग्रेड ए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं. इसके तहत उन्हें सालाना 5 करोड़ रुपये मिलते हैं.
हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं और BCCI के ग्रेड ए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं. इसके तहत उन्हें सालाना 5 करोड़ रुपये मिलते हैं.
2/6
IPL 2025 सीजन के लिए मुंबई इंडियंस ने उन्हें 16.35 करोड़ रुपये की भारी भरकम कीमत पर रिटेन किया था. मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप हार्दिक की सैलरी में और भी बढ़ोतरी हुई है.
IPL 2025 सीजन के लिए मुंबई इंडियंस ने उन्हें 16.35 करोड़ रुपये की भारी भरकम कीमत पर रिटेन किया था. मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप हार्दिक की सैलरी में और भी बढ़ोतरी हुई है.
3/6
हार्दिक की कुल कमाई में IPL का बड़ा योगदान है. वो अपने IPL करियर में अब तक 74 करोड़ रुपये से अधिक कमा चुके हैं.
हार्दिक की कुल कमाई में IPL का बड़ा योगदान है. वो अपने IPL करियर में अब तक 74 करोड़ रुपये से अधिक कमा चुके हैं.
4/6
मैदान के बाहर हार्दिक एक बेहद लोकप्रिय ब्रांड एम्बेसडर हैं. वह कई बड़े ब्रांड्स का प्रमोशन करते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ब्रांड प्रमोशन के लिए हार्दिक डेढ़ से 2 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.
मैदान के बाहर हार्दिक एक बेहद लोकप्रिय ब्रांड एम्बेसडर हैं. वह कई बड़े ब्रांड्स का प्रमोशन करते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ब्रांड प्रमोशन के लिए हार्दिक डेढ़ से 2 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.
5/6
हार्दिक पांड्या काफी लक्जरी लाइफ जीते हैं. उनके पास गुजरात के वड़ोदरा में एक आलीशान पेंटहाउस है और मुंबई के वर्सोवा में भी एक अपार्टमेंट है.
हार्दिक पांड्या काफी लक्जरी लाइफ जीते हैं. उनके पास गुजरात के वड़ोदरा में एक आलीशान पेंटहाउस है और मुंबई के वर्सोवा में भी एक अपार्टमेंट है.
6/6
हार्दिक के कार कलेक्शन में Range Rover, Lamborghini Huracan EVO और Mercedes AMG G 63 जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं. वहीं हार्दिक अपनी शानदार और महंगी घड़ियों के लिए भी जाने जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है.
हार्दिक के कार कलेक्शन में Range Rover, Lamborghini Huracan EVO और Mercedes AMG G 63 जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं. वहीं हार्दिक अपनी शानदार और महंगी घड़ियों के लिए भी जाने जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है.
Published at : 29 Sep 2025 03:55 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Asia Cup Final INDIA IND VS PAK HARDIK PANDYA

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बिग बॉस 19 वाइल्ड कार्ड, तान्या मित्तल, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक और भी बहुत कुछ, शिखा मल्होत्रा ​​के साथ
रजत बेदी बालीवुड की बड्स स्टोरी पर लव स्टोरी फेम करियर और अधिक
जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! 30 सितंबर से पहले कराएं Re-KYC| Paisa Live
Death Threat: Rahul Gandhi को 'गोली मारने' की धमकी पर Congress का Amit Shah को पत्र
Trophy Controversy: Asia Cup में India ने Pakistan को धोया, Trophy लेने से इनकार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
यूटिलिटी
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
शिक्षा
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget