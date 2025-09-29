एक्सप्लोरर
कितनी दौलत के मालिक हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या? IPL और BCCI से होती है बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
Hardik Pandya Net Worth: भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ 2025 में लगभग 95 करोड़ है. उनकी कमाई का मुख्य स्रोत BCCI और IPL से होने वाली आय है और वह ब्रांड प्रमोशन से भी बंपर कमाई करते हैं.
भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 29 Sep 2025 03:55 PM (IST)
क्रिकेट
6 Photos
कितनी दौलत के मालिक हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या? IPL और BCCI से होती है बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
क्रिकेट
6 Photos
हारिस रऊफ या शाहीन अफरीदी, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों पाकिस्तानी गेंदबाजों की नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
अभिषेक के सामने मैदान पर बेबस रहे गेंदबाज तो बेशर्मी पर उतरा पाकिस्तान, बंद कराया X अकाउंट
क्रिकेट
6 Photos
हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बनाया बड़ा रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय
क्रिकेट
6 Photos
कौन है सारा, जिसे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज; जानें मोहब्बत की इनसाइड स्टोरी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
कितनी दौलत के मालिक हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या? IPL और BCCI से होती है बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion