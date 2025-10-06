वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटवनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल

वनडे क्रिकेट में पांच बड़े खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए दमदार प्रदर्शन किया. इसके बावजूद उन्हें टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं मिला, जिनका वनडे क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Oct 2025 11:22 PM (IST)
इन टॉप क्रिकेटरों ने कभी नहीं खेला टेस्ट क्रिकेट

भारत के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन वह अभी भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाए हैं. हम आपको आज 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं. देखें पूरी लिस्ट.
साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर ने 178 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 42.30 की औसत और 103.68 की स्ट्राइक रेट से 4611 रन बनाए हैं. वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी मिलर अभी तक टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाए हैं.
वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के स्टार लेग स्पिनर एडम जम्पा टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाए हैं. जम्पा ने अभी तक 114 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 5.56 की बेहतरीन इकॉनमी से 192 विकेट चटकाए हैं.
भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल 78 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 5.26 की लाजवाब इकॉनमी से 121 विकेट चटकाए हैं. वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी चहल अभी तक टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाए हैं.
वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कीरोन पोलार्ड टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाए थे. पोलार्ड ने 123 वनडे मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 94.41 की दमदार स्ट्राइक रेट से 2706 रन बनाए थे.
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर डेविड हसी ने 69 वनडे मैच खेले थे, जिनमें उन्होंने 90.70 की स्ट्राइक रेट से 1796 रन बनाए थे. वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद हसी टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाए थे.
Published at : 06 Oct 2025 11:22 PM (IST)
Tags :
Adam Zampa Kieron Pollard David Miller David Hussey Yuzvendra Chahal

Photo Gallery

