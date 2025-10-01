एक्सप्लोरर
एशियाई चैंपियन टीम इंडिया ने जमकर किया अभ्यास, कल वेस्टइंडीज से है पहला टेस्ट; देखें किस-किस ने बहाया पसीना
Team India Practice: भारत और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार, 2 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाना है. इस मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया. देखें प्रैक्टिस की तस्वीरें.
भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर किया अभ्यास
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Oct 2025 05:56 PM (IST)
क्रिकेट
7 Photos
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, बोनस का किया ऐलान
इंडिया
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट-सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
