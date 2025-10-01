हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एशियाई चैंपियन टीम इंडिया ने जमकर किया अभ्यास, कल वेस्टइंडीज से है पहला टेस्ट; देखें किस-किस ने बहाया पसीना

एशियाई चैंपियन टीम इंडिया ने जमकर किया अभ्यास, कल वेस्टइंडीज से है पहला टेस्ट; देखें किस-किस ने बहाया पसीना

Team India Practice: भारत और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार, 2 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाना है. इस मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया. देखें प्रैक्टिस की तस्वीरें.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 05:56 PM (IST)
Team India Practice: भारत और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार, 2 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाना है. इस मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया. देखें प्रैक्टिस की तस्वीरें.

भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर किया अभ्यास

1/7

1/7
भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार, 2 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाना है. इससे पहले टीम इंडिया ने जमकर अभ्यास किया. कप्तान शुभमन गिल ने लंबे समय तक बल्लेबाजी की जबकि जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की तिकड़ी भी गेंदबाजी अभ्यास के लिए पहुंची. सिराज ने भी जमकर अभ्यास किया.
भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार, 2 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाना है. इससे पहले टीम इंडिया ने जमकर अभ्यास किया. कप्तान शुभमन गिल ने लंबे समय तक बल्लेबाजी की जबकि जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की तिकड़ी भी गेंदबाजी अभ्यास के लिए पहुंची. सिराज ने भी जमकर अभ्यास किया.
2/7
इंग्लैंड के खिलाफ भारत की अंतिम टेस्ट सीरीज में 754 रन बनाने वाले गिल कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज में सबसे सफल बल्लेबाज रहे थे, लेकिन अब उनके लिए सफेद गेंद के टी20 क्रिकेट से निकलकर जल्द ही टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करने की चुनौती होगी.
इंग्लैंड के खिलाफ भारत की अंतिम टेस्ट सीरीज में 754 रन बनाने वाले गिल कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज में सबसे सफल बल्लेबाज रहे थे, लेकिन अब उनके लिए सफेद गेंद के टी20 क्रिकेट से निकलकर जल्द ही टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करने की चुनौती होगी.
3/7
वेस्टइंडीज के खिलाफ बृहस्पतिवार से शुरू हो रही दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए चुने गए बल्लेबाजों में गिल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें हाल में लाल गेंद से खेलने का कोई अनुभव नहीं है जबकि बाकी सभी को मौके मिल चुके हैं. इस भारतीय टीम में शामिल अन्य बल्लेबाजों में केएल राहुल, बी साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और एन जगदीशन ने हाल में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया था.
वेस्टइंडीज के खिलाफ बृहस्पतिवार से शुरू हो रही दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए चुने गए बल्लेबाजों में गिल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें हाल में लाल गेंद से खेलने का कोई अनुभव नहीं है जबकि बाकी सभी को मौके मिल चुके हैं. इस भारतीय टीम में शामिल अन्य बल्लेबाजों में केएल राहुल, बी साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और एन जगदीशन ने हाल में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया था.
4/7
हालांकि यशस्वी जायसवाल 'ए' सीरीज का हिस्सा नहीं थे, पर दिलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में पश्चिम क्षेत्र के लिए खेलते हुए मध्य क्षेत्र के खिलाफ उन्होंने दूसरी पारी में तेज अर्धशतक (64 रन) जड़ा. वहीं मंगलवार की दोपहर हुए पहले नेट सत्र से ब्रेक लेने वाले बुमराह, कुलदीप और अक्षर ने एशिया कप जीतने के बाद लाल गेंद के ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा लिया.
हालांकि यशस्वी जायसवाल ‘ए’ सीरीज का हिस्सा नहीं थे, पर दिलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में पश्चिम क्षेत्र के लिए खेलते हुए मध्य क्षेत्र के खिलाफ उन्होंने दूसरी पारी में तेज अर्धशतक (64 रन) जड़ा. वहीं मंगलवार की दोपहर हुए पहले नेट सत्र से ब्रेक लेने वाले बुमराह, कुलदीप और अक्षर ने एशिया कप जीतने के बाद लाल गेंद के ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा लिया.
5/7
बुमराह और कुलदीप ने घास वाली मुख्य पिच के बराबर में बनी पिचों पर लंबे समय तक गेंदबाजी अभ्यास किया. भारत और वेस्टइंडीज यहां इसी मुख्य पिच पर बृहस्पतिवार से पहला टेस्ट खेलेंगे. अक्षर ने भारतीय बल्लेबाजों को नेट पर गेंदबाजी भी की.
बुमराह और कुलदीप ने घास वाली मुख्य पिच के बराबर में बनी पिचों पर लंबे समय तक गेंदबाजी अभ्यास किया. भारत और वेस्टइंडीज यहां इसी मुख्य पिच पर बृहस्पतिवार से पहला टेस्ट खेलेंगे. अक्षर ने भारतीय बल्लेबाजों को नेट पर गेंदबाजी भी की.
6/7
भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने मंगलवार को देर तक गेंदबाजी अभ्यास किया था. उन्होंने बुधवार को बल्लेबाजी की और बाद में कुलदीप भी उनके साथ शामिल हो गए.
भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने मंगलवार को देर तक गेंदबाजी अभ्यास किया था. उन्होंने बुधवार को बल्लेबाजी की और बाद में कुलदीप भी उनके साथ शामिल हो गए.
7/7
चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर भी बुधवार को भारत के ट्रेनिंग सत्र के दौरान मौजूद थे. वह पिछले साल के रणजी ट्रॉफी विजेता विदर्भ और शेष भारत के बीच नागपुर में खेले जा रहे ईरानी कप मैच देखने के लिए पहुंचे हुए थे.
चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर भी बुधवार को भारत के ट्रेनिंग सत्र के दौरान मौजूद थे. वह पिछले साल के रणजी ट्रॉफी विजेता विदर्भ और शेष भारत के बीच नागपुर में खेले जा रहे ईरानी कप मैच देखने के लिए पहुंचे हुए थे.
Published at : 01 Oct 2025 05:56 PM (IST)
