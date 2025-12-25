हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीविश्वलंदन से लॉ पढ़ाई, ब्रिटेन में ही प्रैक्टिस, 30 साल की हैं खालिदा जिया की पोती जायमा रहमान, देखें 10 तस्वीरें

लंदन से लॉ पढ़ाई, ब्रिटेन में ही प्रैक्टिस, 30 साल की हैं खालिदा जिया की पोती जायमा रहमान, देखें 10 तस्वीरें

पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अपने परिवार से साथ बांग्लादेश पहंचे. तारिक रहमान की बेटी बीते कुछ महीनों से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Dec 2025 09:28 PM (IST)
पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अपने परिवार से साथ बांग्लादेश पहंचे. तारिक रहमान की बेटी बीते कुछ महीनों से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं.

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष और पू्र्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल के लंबे समय के बाद लंदन से ढाका लौट आए. वापसी के साथ ही उन्होंने ढाका में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद बांग्लादेश की राजनीति गरमा गई है. तारिक रहमान के साथ-साथ उनकी इकलौती बेटी जाइमा जरनाज रहमान भी सुर्खियों में आ गई हैं.

सोशल मीडिया पर पिता तारिक और मां डॉ. जुबैदा रहमान के साथ जायमा जरनाज रहमान की तस्वीर को लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है. बांग्लादेश पहुंचने के बाद जायमा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'देश की धरती पर लौटकर अपने प्यारे जेबू के साथ शरारत भरा पल. आख़िरकार सिलहट में, बांग्लादेश की धरती पर.'
सोशल मीडिया पर पिता तारिक और मां डॉ. जुबैदा रहमान के साथ जायमा जरनाज रहमान की तस्वीर को लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है. बांग्लादेश पहुंचने के बाद जायमा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'देश की धरती पर लौटकर अपने प्यारे जेबू के साथ शरारत भरा पल. आख़िरकार सिलहट में, बांग्लादेश की धरती पर.'
जायमा जरनाज इस पोस्ट के बाद बांग्लादेश की राजनीति में नई पीढ़ी के आने के कयास लगाए जाने लगे हैं. यूजर्स ये कह रहे हैं कि जायमा जल्द ही एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आ सकती हैं.
जायमा जरनाज इस पोस्ट के बाद बांग्लादेश की राजनीति में नई पीढ़ी के आने के कयास लगाए जाने लगे हैं. यूजर्स ये कह रहे हैं कि जायमा जल्द ही एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आ सकती हैं.
Published at : 25 Dec 2025 08:56 PM (IST)
Khaleda Zia BANGLADESH Tarique Rahman

विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; आसिम मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज!
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
राजस्थान
राजस्थान कांग्रेस में फिर सामन आई गुटबाजी? सचिन पायलट गुट के फैसले से उठे सवाल
राजस्थान कांग्रेस में फिर सामन आई गुटबाजी? सचिन पायलट गुट के फैसले से उठे सवाल
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
वीडियोज

Sandeep Chaudhary: अब क्रिसमस पर घमासान...ये है 'नया हिंदुस्तान'! | Christmas Protest | Assam
Aadhaar की तरह अब घर का भी ID, UP का Unique Property Code System | Paisa Live
Dhurandhar पर Dhruv Rathee की टिप्पणी, ट्रोलिंग और बैकलैश के बाद कमेंट्स हटाए
Bollywood News: स्टाइल से लेकर स्माइल तक, बॉलीवुड का क्रिसमस बना सुपर स्पेशल (25.12.2025)
ABP Report: तारिक रहमान...ढाका में इंतकाम! | Bangladesh Violence News | Yunus | Sheikh Hasina

