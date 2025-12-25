एक्सप्लोरर
लंदन से लॉ पढ़ाई, ब्रिटेन में ही प्रैक्टिस, 30 साल की हैं खालिदा जिया की पोती जायमा रहमान, देखें 10 तस्वीरें
पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अपने परिवार से साथ बांग्लादेश पहंचे. तारिक रहमान की बेटी बीते कुछ महीनों से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं.
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष और पू्र्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल के लंबे समय के बाद लंदन से ढाका लौट आए. वापसी के साथ ही उन्होंने ढाका में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद बांग्लादेश की राजनीति गरमा गई है. तारिक रहमान के साथ-साथ उनकी इकलौती बेटी जाइमा जरनाज रहमान भी सुर्खियों में आ गई हैं.
