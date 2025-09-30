हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jasprit Bumrah Son Name: ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब

Jasprit Bumrah Son Name: ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब

Jasprit Bumrah Son Name: इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था. जानिए इस नाम का अर्थ, धार्मिक महत्व और क्यों है यह नाम खास माना जाता है.

By : मीनू झा  | Updated at : 30 Sep 2025 11:58 AM (IST)
Jasprit Bumrah Son Name: इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था. जानिए इस नाम का अर्थ, धार्मिक महत्व और क्यों है यह नाम खास माना जाता है.

Jasprit Bumrah Son Name: टीम इंडिया के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह न सिर्फ मैदान पर, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. 4 सितंबर 2023 को उनके घर बेटे का जन्म हुआ और फैंस लंबे समय से उनके बेटे के नाम को लेकर उत्सुक थे. जिसके बाद पता चला कि, उन्होंने अपने बेटे का नाम 'अंगद' रखा है. लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि, इस नाम का अर्थ और महत्व क्या है.

1/7
बुमराह बने पिता: जसप्रीत बुमराह और उनकी पत्नी संजना गणेशन के घर 4 सितंबर 2023 को बेटे का जन्म हुआ था. क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी का खूब जश्न मनाया और बुमराह को बधाइयां दी थी.
बुमराह बने पिता: जसप्रीत बुमराह और उनकी पत्नी संजना गणेशन के घर 4 सितंबर 2023 को बेटे का जन्म हुआ था. क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी का खूब जश्न मनाया और बुमराह को बधाइयां दी थी.
2/7
बेटे का नाम: बुमराह और संजना ने अपने बेटे का नाम अंगद रखा था. यह नाम सुनने में जितना प्यारा है, इसका अर्थ उतना ही गहरा और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है.
बेटे का नाम: बुमराह और संजना ने अपने बेटे का नाम अंगद रखा था. यह नाम सुनने में जितना प्यारा है, इसका अर्थ उतना ही गहरा और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है.
3/7
अंगद नाम का धार्मिक महत्व: अंगद का नाम रामायण से लिया गया है. वह भगवान राम की वानर सेना के एक योद्धा थे, जिन्होंने लंका में अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
अंगद नाम का धार्मिक महत्व: अंगद का नाम रामायण से लिया गया है. वह भगवान राम की वानर सेना के एक योद्धा थे, जिन्होंने लंका में अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
4/7
अंगद नाम का अर्थ: अंगद का मतलब होता है “शक्ति, स्थिरता और साहस”, यह नाम दृढ़ निश्चय और संकल्प का प्रतीक माना जाता है. बच्चे को यह नाम देने के पीछे माता-पिता की यह इच्छा हो सकती है कि उनका बेटा जीवन में मजबूत और सफल बने.
अंगद नाम का अर्थ: अंगद का मतलब होता है “शक्ति, स्थिरता और साहस”, यह नाम दृढ़ निश्चय और संकल्प का प्रतीक माना जाता है. बच्चे को यह नाम देने के पीछे माता-पिता की यह इच्छा हो सकती है कि उनका बेटा जीवन में मजबूत और सफल बने.
5/7
क्यों खास है यह नाम: आजकल माता-पिता अपने बच्चों के लिए मॉडर्न नाम चुनते हैं, लेकिन बुमराह और संजना ने अपने बेटे को एक पारंपरिक और सांस्कृतिक नाम देकर एक खास संदेश दिया है. यह नाम भारतीय विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है.
क्यों खास है यह नाम: आजकल माता-पिता अपने बच्चों के लिए मॉडर्न नाम चुनते हैं, लेकिन बुमराह और संजना ने अपने बेटे को एक पारंपरिक और सांस्कृतिक नाम देकर एक खास संदेश दिया है. यह नाम भारतीय विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है.
6/7
सोशल मीडिया पर चर्चा: जैसे ही बुमराह के बेटे के नाम की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने इसे ट्रेंड कर दिया. कई लोगों ने इस नाम के अर्थ और धार्मिक महत्व को सराहा.
सोशल मीडिया पर चर्चा: जैसे ही बुमराह के बेटे के नाम की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने इसे ट्रेंड कर दिया. कई लोगों ने इस नाम के अर्थ और धार्मिक महत्व को सराहा.
7/7
बुमराह फैमिली की खुशी: अंगद के आने से बुमराह और संजना की जिंदगी में नई खुशियां आ गई हैं. वहीं क्रिकेट फैंस भी हमेशा इंतजार रहता है कि, बुमराह अपने बेटे के साथ तस्वीरें शेयर करते रहें.
बुमराह फैमिली की खुशी: अंगद के आने से बुमराह और संजना की जिंदगी में नई खुशियां आ गई हैं. वहीं क्रिकेट फैंस भी हमेशा इंतजार रहता है कि, बुमराह अपने बेटे के साथ तस्वीरें शेयर करते रहें.
Published at : 30 Sep 2025 11:58 AM (IST)
Indian Cricketer JASPRIT BUMRAH Jasprit Bumrah Son Name

Embed widget