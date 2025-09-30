अंगद नाम का अर्थ: अंगद का मतलब होता है “शक्ति, स्थिरता और साहस”, यह नाम दृढ़ निश्चय और संकल्प का प्रतीक माना जाता है. बच्चे को यह नाम देने के पीछे माता-पिता की यह इच्छा हो सकती है कि उनका बेटा जीवन में मजबूत और सफल बने.