हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थKidney Damage Signs: हाथ-पैरों पर सबसे पहले दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, ये 5 साइन तो 99% कर देते हैं इग्नोर

Muscle Cramps Kidney Disease: किडनी की बीमारी दुनिया में तेजी के साथ पैर पसार रही है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसके शुरुआती लक्षण को इग्नोर कर देते हैं. चलिए आपको इसके कुछ लक्षण बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Jan 2026 06:53 PM (IST)
किडनी हमारे शरीर का फिल्टर होती है, जो खून से गंदगी और अतिरिक्त पानी बाहर निकालने का काम करती है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो इसका असर सबसे पहले हाथों और पैरों पर दिखाई देने लगता है. कई बार लोग इन शुरुआती संकेतों को मामूली समझकर टाल देते हैं.

किडनी सिर्फ टॉक्सिन निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि शरीर में पानी, नमक और मिनरल्स जैसे पोटैशियम व कैल्शियम का संतुलन भी बनाए रखती है. यही नहीं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और खून बनने में मदद करने वाले हार्मोन भी किडनी ही बनाती है. इसलिए इसमें आई गड़बड़ी पूरे शरीर को प्रभावित करती है.
हाथों, पैरों और टखनों में सूजन किडनी खराब होने का सबसे आम संकेत माना जाता है. अगर सूजन वाली जगह को उंगली से दबाने पर वहां गड्ढा बन जाए, तो समझ लें कि शरीर में पानी जमा हो रहा है. यह किडनी के कमजोर होने का साफ इशारा हो सकता है.
Published at : 06 Jan 2026 06:53 PM (IST)
