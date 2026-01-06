किडनी सिर्फ टॉक्सिन निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि शरीर में पानी, नमक और मिनरल्स जैसे पोटैशियम व कैल्शियम का संतुलन भी बनाए रखती है. यही नहीं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और खून बनने में मदद करने वाले हार्मोन भी किडनी ही बनाती है. इसलिए इसमें आई गड़बड़ी पूरे शरीर को प्रभावित करती है.