Kidney Damage Signs: हाथ-पैरों पर सबसे पहले दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, ये 5 साइन तो 99% कर देते हैं इग्नोर
Muscle Cramps Kidney Disease: किडनी की बीमारी दुनिया में तेजी के साथ पैर पसार रही है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसके शुरुआती लक्षण को इग्नोर कर देते हैं. चलिए आपको इसके कुछ लक्षण बताते हैं.
किडनी हमारे शरीर का फिल्टर होती है, जो खून से गंदगी और अतिरिक्त पानी बाहर निकालने का काम करती है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो इसका असर सबसे पहले हाथों और पैरों पर दिखाई देने लगता है. कई बार लोग इन शुरुआती संकेतों को मामूली समझकर टाल देते हैं.
Published at : 06 Jan 2026 06:53 PM (IST)
