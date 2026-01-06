वेनेजुएला में कितनी महंगी है डॉक्टरी की पढ़ाई, यहां कितने में हो जाता है MBBS?

कोई देश इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है वेनेजुएला. वजह वहां के राष्ट्रपति की अमेरिका द्वारा गिरफ्तारी. लेकिन आज हम आपको यहां होने वाली मेडिकल पढ़ाई की फीस बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं डिटेल्स...

रिपोर्ट्स के अनुसार वेनेजुएला में मेडिकल की पढ़ाई को बैचलर प्रोग्राम के रूप में कराया जाता है. यहां मेडिसिन यानी डॉक्टर बनने की पढ़ाई आमतौर पर 3 से 4 साल में पूरी हो जाती है. देश में कुल 5 यूनिवर्सिटी हैं, जहां बैचलर लेवल पर मेडिसिन की पढ़ाई कराई जाती है. इसके अलावा मास्टर और पीएचडी स्तर की पढ़ाई के विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर छात्र एमबीबीएस जैसे कोर्स के लिए ही यहां आते हैं.

कितनी होती है फीस

अगर फीस की बात करें, तो वेनेजुएला में मेडिकल की पढ़ाई भारत और कई दूसरे देशों की तुलना में काफी सस्ती मानी जाती है. यहां बैचलर प्रोग्राम इन मेडिसिन की औसत सालाना फीस करीब 59 हजार रुपये के आसपास बताई जाती है. यानी पूरे कोर्स की फीस कुछ लाख रुपये में ही पूरी हो सकती है.

शहरों के हिसाब से फीस में थोड़ा अंतर जरूर देखने को मिलता है. राजधानी काराकस में एक यूनिवर्सिटी है, जहां फीस लगभग 44 हजार रुपये सालाना है. मेरिडा में यह फीस करीब 69 हजार रुपये तक जाती है. मिरांडा, मराकाइबो और कोरो जैसे शहरों में मेडिकल की पढ़ाई की फीस 56 हजार से 65 हजार रुपये सालाना के बीच रहती है. इस तरह देखा जाए तो वेनेजुएला में एमबीबीएस की पढ़ाई बेहद कम खर्च में पूरी हो जाती है.

यह भी पढ़ें - वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद चर्चा में आए निकोलस मादुरो गुएरा, यहां से की है पढ़ाई

रहने और खाने का खर्च

सिर्फ फीस ही नहीं, बल्कि रहने और खाने का खर्च भी किसी देश में पढ़ाई के फैसले में अहम भूमिका निभाता है. वेनेजुएला में छात्रों का औसत मासिक खर्च ज्यादा नहीं माना जाता. पढ़ाई से जुड़ा मासिक खर्च करीब 5 से 6 हजार रुपये तक हो सकता है.

अगर किराए की बात करें तो एक छात्र को औसतन 12 से 13 हजार रुपये महीने में रहने की जगह मिल सकती है. खाने-पीने और राशन पर करीब 14 हजार रुपये तक खर्च आ सकता है. कुल मिलाकर एक छात्र का मासिक खर्च 30 हजार रुपये के आसपास बैठता है, जो कई देशों की तुलना में काफी कम है.

यह भी पढ़ें - लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI