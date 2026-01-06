हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल

Watch: फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल

Rohit Sharma Viral Video: रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन ने उन्हें वडा पाव का ऑफर दिया, लेकिन रोहित ने उसे ठुकरा दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Jan 2026 08:10 PM (IST)
Preferred Sources

रोहित शर्मा अगली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी. ऐसा लगता है कि रोहित का पूरा ध्यान फिलहाल खुद को फिट रखने पर है. उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन ने रोहित को वडा पाव ऑफर किया, लेकिन 'हिटमैन' ने साफ मना कर दिया.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच से पूर्व रोहित शर्मा का अभ्यास करने का वीडियो सामने आया है. एक फैन ने मराठी भाषा में पूछा, "रोहित भैया, आपको वडा पाव चाहिए क्या?" रोहित ने जवाब में हाथ हिलाकर फैन के ऑफर को ठुकरा दिया.

इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में भी रोहित शर्मा को एक फैन ने वडा पाव ऑफर किया था, लेकिन दिग्गज क्रिकेटर ने उसे भी ठुकरा दिया था. विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित, मुंबई के लिए 2 मैच खेले थे.

रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने नाबाद 121 रनों की शतकीय पारी खेली थी. वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 2 अर्धशतकीय पारी खेल अपनी बढ़िया फॉर्म को कायम रखा था. रोहित उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में एक्शन में दिखे, जहां मुंबई के लिए पहले ही मैच में उन्होंने सिक्किम के खिलाफ 155 रन बना डाले थे.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने बताया कि रोहित शर्मा ने अपनी डाइट में कटौती की है. नायर के मुताबिक रोहित ने भारतीय टीम में वापसी से पहले किसी बॉडीबिल्डर जैसी ट्रेनिंग की थी.

यह भी पढ़ें:

IPL से निकाले जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान को कितना पैसा मिलेगा, क्या बिना खेले मिलेंगे करोड़ों?

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 06 Jan 2026 08:10 PM (IST)
Tags :
Rohit Sharma News Rohit SHarma VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'धमकी देना बंद करें ट्रंप, नाटो समेत सब...', ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी से भड़कीं डेनमार्क की PM
'धमकी देना बंद करें ट्रंप, नाटो समेत सब...', ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी से भड़कीं डेनमार्क की PM
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
क्रिकेट
Watch: फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल
फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी |
JNU Protest: कब्र वाली हसरत..JNU में किसकी फितरत? | Breaking | BJP | Congress | Breaking
JNU Protest के पीछे कौन? CPI नेता का चौंकाने वाला खुलासा! | Breaking | BJP | Congress
JNU Protest : JNU में विवादित नारेबाजी पर को लेकर भड़के Ajai Alok | Mahadangal | PM Modi | Amit Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'धमकी देना बंद करें ट्रंप, नाटो समेत सब...', ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी से भड़कीं डेनमार्क की PM
'धमकी देना बंद करें ट्रंप, नाटो समेत सब...', ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी से भड़कीं डेनमार्क की PM
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
क्रिकेट
Watch: फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल
फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
ट्रेंडिंग
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
शिक्षा
वेनेजुएला में कितनी महंगी है डॉक्टरी की पढ़ाई, यहां कितने में हो जाता है MBBS?
वेनेजुएला में कितनी महंगी है डॉक्टरी की पढ़ाई, यहां कितने में हो जाता है MBBS?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget