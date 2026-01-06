Watch: फैन ने पूछा वडा पाव खाओगे? रोहित शर्मा ने जो किया देख हैरान रह जाएंगे; वीडियो वायरल
Rohit Sharma Viral Video: रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन ने उन्हें वडा पाव का ऑफर दिया, लेकिन रोहित ने उसे ठुकरा दिया.
रोहित शर्मा अगली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी. ऐसा लगता है कि रोहित का पूरा ध्यान फिलहाल खुद को फिट रखने पर है. उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन ने रोहित को वडा पाव ऑफर किया, लेकिन 'हिटमैन' ने साफ मना कर दिया.
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच से पूर्व रोहित शर्मा का अभ्यास करने का वीडियो सामने आया है. एक फैन ने मराठी भाषा में पूछा, "रोहित भैया, आपको वडा पाव चाहिए क्या?" रोहित ने जवाब में हाथ हिलाकर फैन के ऑफर को ठुकरा दिया.
इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में भी रोहित शर्मा को एक फैन ने वडा पाव ऑफर किया था, लेकिन दिग्गज क्रिकेटर ने उसे भी ठुकरा दिया था. विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित, मुंबई के लिए 2 मैच खेले थे.
रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने नाबाद 121 रनों की शतकीय पारी खेली थी. वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 2 अर्धशतकीय पारी खेल अपनी बढ़िया फॉर्म को कायम रखा था. रोहित उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में एक्शन में दिखे, जहां मुंबई के लिए पहले ही मैच में उन्होंने सिक्किम के खिलाफ 155 रन बना डाले थे.
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने बताया कि रोहित शर्मा ने अपनी डाइट में कटौती की है. नायर के मुताबिक रोहित ने भारतीय टीम में वापसी से पहले किसी बॉडीबिल्डर जैसी ट्रेनिंग की थी.
