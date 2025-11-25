हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलस्पोर्ट्स शूज खरीदते समय जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

स्पोर्ट्स शूज खरीदते समय जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

स्पोर्ट्स शूज लेते समय सिर्फ साइज नहीं बल्कि आपके पैर के सोल का आकार भी मायने रखता है. ऐसे में अगर स्पोर्ट्स शूज खरीदते समय सोल के आकार का ध्यान नहीं रखा गया तो रनिंग या वॉकिंग में दिक्कत हो सकती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Nov 2025 03:40 PM (IST)
आजकल स्पोर्ट्स शूज का इस्तेमाल सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं करते हैं बल्कि आम लोग भी इसका इस्तेमाल रोजाना की जिंदगी में करते हैं. रनिंग, वॉकिंग, जिम या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के लिए लोग स्पोर्ट्स शूज का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार लोग डिजाइन देखकर जूते खरीद लेते हैं और बाद में पैरों में दर्द, असुविधा या तेजी से खराब होने जैसे नुकसान झेलते हैं. इसलिए बताया जाता है कि स्पोर्ट्स शूज खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि स्पोर्ट्स शूज खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है.

स्पोर्ट्स शूज लेते समय सिर्फ साइज नहीं बल्कि आपके पैर के सोल का आकार भी मायने रखता है. कुछ लोगों के पैरों के तलवे सपाट होते हैं, जबकि कुछ के बीच का हिस्सा उभरा होता है. ऐसे में अगर स्पोर्ट्स शूज खरीदते समय इसे ध्यान नहीं रखा गया तो रनिंग या वॉकिंग में दिक्कत हो सकती है.
कई बार लोग स्पोर्ट्स शूज की डिजाइन और दिखावट देखकर खरीद लेते हैं. लेकिन इसकी सबसे अहम बात अंदर की कुशनिंग होती है. ऐसे में अगर जूता अंदर से आरामदायक नहीं होता है तो पहनते ही पैर दर्द होने लगेंगे और वर्कआउट में भी परेशानी हो सकती है.
इसके अलावा हर खेल या वर्कआउट के लिए अलग तरह के स्पोर्ट्स शूज की जरूरत होती है. ऐसे में रनिंग, जिम, ट्रैकिंग या किसी गेम के लिए खास डिजाइन वाले जूते ज्यादा सही माने जाते हैं. गलत जूते लेने से आपके पैरों को नुकसान हो सकता है.
कई बार लोग स्पोर्ट्स शूज खरीदते समय जूते को सिर्फ पहन कर खड़े होकर देख लेते हैं. लेकिन स्पोर्ट्स शूज खरीदते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जूते को पहनकर खड़े होकर देखने के साथ कुछ कदम चलकर भी देखना चाहिए ताकि पता चले की फिटिंग, पकड़ और आरामदायक है या नहीं.
इसके अलावा जिनका वजन ज्यादा होता है उन्हें मोटी और टिकाऊ सोल वाले जूते खरीदने चाहिए. ऐसे जूते दबाव को सहन करते हैं और जल्दी खराब नहीं होते हैं.
वहीं घर के अंदर हल्के और नरम सोल वाले जूते सही माने जाते हैं. लेकिन बाहर रनिंग या ट्रेडमिल के लिए मजबूत और सपोर्टिव सोल वाले जूते लेने चाहिए. गलत जूते लेने पर जूते भी खराब होते हैं और आपके पैरों को भी इससे नुकसान पहुंचता है.
जूते खरीदते समय हमेशा ध्यान रखें कि जूते न तो ज्यादा ढीले हो और न ही बहुत ज्यादा टाइट हो. जूते की गलत फिटिंग चलने में परेशानी और दर्द का कारण बन सकती है.
Published at : 25 Nov 2025 03:40 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

