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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली-यूपी में जमकर बरसेंगे बादल, 22 राज्यों में अलर्ट, जानें मौसम का हाल

दिल्ली-यूपी में जमकर बरसेंगे बादल, 22 राज्यों में अलर्ट, जानें मौसम का हाल

Weather Forecast: 5 अगस्त को देश के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है आईएमडी ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 05 Aug 2026 09:14 AM (IST)
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देश के कई राज्यों में मौसम सुहावना हो गया है. कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है और आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है. मूसलाधार बारिश की वजह से कई राज्यों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है. बारिश के साथ गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है.

इन राज्यों में जारी किया अलर्ट
मौसम विभाग ने  बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र,  नगालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम जैसे राज्यों में अलर्ट जारी किया है. अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में बारिश होने के आसार हैं. मौसम ऐसा ही रहने वाला है.

दिल्ली में कैसा होगा मौसम
दिल्ली में अगर 6 दिनों तक हल्की-फुल्की बारिश होती रहेगी. 5 अगस्त को दिल्ली में बारिश का येलो अर्टल जारी किया गया है. दिन में 2-3 बार बारिश देखने को मिल सकती है. दिल्ली में 10 अगस्त तक इस तरह का ही मौसम देखने का अनुमान है.

पूर्वोत्तर भारत में बारिश का अलर्ट
पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश जारी रहेगी. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड में 5-7 से 10 अगस्त के बीच रेन अलर्ट है. 

यूपी का कैसा होगा हाल
यूपी में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर,सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, बुलंदशहर समेत कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने 5-7 अगस्त तक कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की जानकारी दी है. 

बाकी राज्यों का हाल

मध्य प्रदेश में 6 से 8 अगस्त तक इंदौर, उज्जैन, भोपाल, मांडला जैसे इलाकों में बारिश की संभावना है. छत्तीसगढ़ में भी 5 से 8 अगस्त तक और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 7 अगस्त को भारी बारिश होने का अलर्ट है. झारखंड, बिहार और बंगाल में 5 से 8 अगस्त तक बारिश होने के आसार है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप को मारने का प्लान? गोल्फ क्लब के पास कार में बंदूक संग शख्स गिरफ्तार

About the author दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 05 Aug 2026 09:14 AM (IST)
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Weather Forecast WEATHER Rain ALert
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