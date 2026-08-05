मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थRight Age for Ear and Nose Piercing: नाक-कान छिदवाने की सही उम्र क्या है, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?

Right Age for Ear and Nose Piercing: नाक-कान छिदवाने की सही उम्र क्या है, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?

Right Age for Ear and Nose Piercing: जानें बच्चों के कान और नाक छिदवाने की सही उम्र क्या है, डॉक्टर क्या सलाह देते हैं और इन्फेक्शन से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 05 Aug 2026 07:09 AM (IST)
Preferred Sources

Right Age for Ear and Nose Piercing: भारत में ज्यादातर परिवारों में बच्चे का कान नाक छिदवाने का परंपरा है. कई बार ज्यादातर लोगों को सही जानकारी नहीं होती है कि वे किस उम्र में अपने बच्चे के नाक-कान छिदवाएं. इस पर जरूरी है कि ये बात जान लें कि इस बात पर डॉक्टर्स की क्या राय है? वे क्या सलाह देते हैं? 

रिपोर्ट के अनुसार, अगर कान-नाक छिदवाने का काम बहुत सफाई के साथ किया जाए तो ये बात मायने नहीं रखती है कि आप किस उम्र में नाक छिदवा रहे हो. दरअसल, इसमें कोई खतरा नहीं होता है. हालांकि, डॉक्टर्स यह भी सलाह देते हैं कि जब तक बच्चा खुद अपने आप कान और नाक के घाव की सफाई और देखभाल करने लायक न हो जाए, तब तक माता पिता को इंतजार करना चाहिए.  अगर परिवार की परंपरा या संस्कृति की वजह से जल्दी कान छिदवाना जरूरी लगे तो डॉक्टर्स सुझाव देते हैं कि कम से कम 2 महीने की उम्र तक रुकें, जब तक बच्चे को शुरुआती टीके न लग जाएं. इससे इन्फेक्शन का खतरा काफी कम हो जाता है. नवजात बच्चों में इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए बहुत छोटी उम्र में कान छिदवाने से इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है.  

कान छिदवाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

कान- नाक छिदवाते समय उम्र के साथ-साथ  कुछ सावधानियां पर रखनी चाहिए. सबसे पहली बात कि हमेशा किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से ही ये काम करवाएं, जो साफ और  सुरक्षित औजारों का इस्तेमाल करता हो. आज के समय में ज्यादातर जगहों पर कान छेदने के लिए छिदने वाले गन के इस्तेमाल करते हैं लेकिन एस पर डॉक्टर्स बताते हैं कि गन से छेद करवाने कि जगह पर सुई से छेद करवाना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और घाव पर निशान पड़ने का खतरा कम होता है.

यह भी पढ़ेंः Steroids and Hormonal Imbalance: क्यों लड़कों का निकल रहा है लड़कियों की तरह ब्रेस्ट, जान लें इसका चौंकाने वाला राज

नाक छिदवाने के बारे में डॉक्टर्स की राय

नाक छिदवाने को लेकर भी वही सावधानियां लागू होती हैं जो कान छिदवाने में बताई गई हैं. भारतीय संस्कृति में नाक छिदवाने का चलन बहुत पुराना है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह है कि यह काम भी सिर्फ किसी अच्छी जगह और साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखने वाले प्रोफेशनल से ही करवाना चाहिए.  छोटे बच्चों की नाक में इन्फेक्शन का खतरा कान से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि नाक का हिस्सा ज्यादा नाजुक होता है और बच्चे बार-बार नाक कि तरफ हाथ लगाते हैं, जिससे घाव के बड़ जाने का खतरा बना रहता है.  इसलिए डॉक्टर्स सुझाव देते हैं कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और खुद अपनी सफाई का ध्यान रख सके, तभी नाक छिदवाना ज्यादा सुरक्षित रहता है.  

यह भी पढ़ेंः इन गलतियों की वजह से बढ़ जाता है यूरिक एसिड, ऐसे करें कम

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 05 Aug 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Health News Baby Ear Piercing Hygiene Tips For Baby
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Right Age for Ear and Nose Piercing: नाक-कान छिदवाने की सही उम्र क्या है, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
नाक-कान छिदवाने की सही उम्र क्या है, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
हेल्थ
क्या नॉर्मल तेल से अच्छे होते हैं नारियल और एवोकाडो ऑयल, जानें सेहत के लिए क्या अच्छा?
क्या नॉर्मल तेल से अच्छे होते हैं नारियल और एवोकाडो ऑयल, जानें सेहत के लिए क्या अच्छा?
हेल्थ
Abhijeet Dipke Health: बार-बार बीमार क्यों हो रहे अभिजीत दीपके, टाइफाइड के बाद क्या रखें ध्यान?
बार-बार बीमार क्यों हो रहे अभिजीत दीपके, टाइफाइड के बाद क्या रखें ध्यान?
हेल्थ
 Causes Of Lungs Cancer: हफ्तों पुरानी खांसी और बलगम में खून? जानें फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षण
हफ्तों पुरानी खांसी और बलगम में खून? जानें फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षण
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीमा पर चीनी हथियारों की तैनाती पर भारत की दो टूक, पाक को दी सीधी चेतावनी
सीमा पर चीनी हथियारों की तैनाती पर भारत की दो टूक, पाक को दी सीधी चेतावनी
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, जानें IMD का अपडेट
क्रिकेट
यश दयाल से जयंत यादव तक, नए सीजन से पहले 4 स्टार खिलाड़ियों की बदली टीम
यश दयाल से जयंत यादव तक, नए सीजन से पहले 4 स्टार खिलाड़ियों की बदली टीम
बॉलीवुड
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
झारखंड
JPSC-JSSC विवाद: रघुवर दास का सरकार को खुला पत्र, CM से CBI जांच की मांग
JPSC-JSSC विवाद: रघुवर दास का सरकार को खुला पत्र, CM से CBI जांच की मांग
जम्मू और कश्मीर
PDP ने मनाई 'काली रात', महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यालय में बिताई रात , इस चीज का था डर
PDP ने मनाई 'काली रात', महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यालय में बिताई रात
जनरल नॉलेज
आसमान में विमान में क्यों लगते हैं झटके, आखिर क्या है टर्बुलेंस?
आसमान में विमान में क्यों लगते हैं झटके, आखिर क्या है टर्बुलेंस?
टेक्नोलॉजी
NAT Type क्या है, कैसे बस एक सेटिंग से बढ़ जाती है इंटरनेट स्पीड?
NAT Type क्या है, कैसे बस एक सेटिंग से बढ़ जाती है इंटरनेट स्पीड?
ENT LIVE
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Embed widget