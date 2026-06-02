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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलUnique Snake Festivals: नाग पंचमी से पायथन फेस्टिवल तक, दुनिया में मनाए जाते हैं सांपों के ये 7 अनोखे त्योहार

Unique Snake Festivals: नाग पंचमी से पायथन फेस्टिवल तक, दुनिया में मनाए जाते हैं सांपों के ये 7 अनोखे त्योहार

Unique Snake Festivals : भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में सांपों के खास त्योहार मनाए जाते हैं. इन त्योहारों में कहीं सांपों की पूजा की जाती है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 02 Jun 2026 07:22 AM (IST)
Unique Snake Festivals : भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में सांपों के खास त्योहार मनाए जाते हैं. इन त्योहारों में कहीं सांपों की पूजा की जाती है.

दुनिया के कई देशों और समुदायों में सांपों को सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में सांपों के खास त्योहार मनाए जाते हैं. इन त्योहारों में कहीं सांपों की पूजा की जाती है, कहीं उन्हें देवता का रूप माना जाता है तो कहीं धार्मिक जुलूसों में जिंदा सांपों को शामिल किया जाता है. ये आयोजन सांपों के साथ प्रकृति, सुरक्षा, ट्रीटमेंट, फर्टिलिटी और इंसान साथ ही वन्यजीवों के बीच संबंधों को भी दिखाता है. अगर आप अलग-अलग संस्कृतियों और अनोखी परंपराओं को करीब से जानना पसंद करते हैं, तो ये त्योहार आपके लिए बेहद खास एक्सपीरियंस साबित हो सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि दुनिया में सांपों के कौन से 7 अनोखे त्योहार मनाए जाते हैं और इनमें खास क्या है.

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इटली के अब्रूज्जो क्षेत्र के छोटे से गांव कोकुल्लो में हर साल 1 मई को रितो देई सेरपारी नाम का अनोखा फेस्टिवल मनाया जाता है. इसे स्नेक कैचर्स फेस्टिवल भी कहा जाता है. इस दौरान संत डोमिनिक की प्रतिमा को पूरे गांव में घुमाया जाता है और सबसे खास बात यह होती है कि प्रतिमा पर दर्जनों जिंदा लेकिन गैर-जहरीले सांप लिपटे होते हैं. मान्यता है कि यह परंपरा प्राचीन रोमन काल से भी पुरानी है और इसका संबंध सांपों की देवी एंगिटिया से जुड़ा हुआ है. हजारों लोग इसको देखने के लिए यहां पहुंचते हैं.
इटली के अब्रूज्जो क्षेत्र के छोटे से गांव कोकुल्लो में हर साल 1 मई को रितो देई सेरपारी नाम का अनोखा फेस्टिवल मनाया जाता है. इसे स्नेक कैचर्स फेस्टिवल भी कहा जाता है. इस दौरान संत डोमिनिक की प्रतिमा को पूरे गांव में घुमाया जाता है और सबसे खास बात यह होती है कि प्रतिमा पर दर्जनों जिंदा लेकिन गैर-जहरीले सांप लिपटे होते हैं. मान्यता है कि यह परंपरा प्राचीन रोमन काल से भी पुरानी है और इसका संबंध सांपों की देवी एंगिटिया से जुड़ा हुआ है. हजारों लोग इसको देखने के लिए यहां पहुंचते हैं.
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सांपों से जुड़े सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में नाग पंचमी का नाम सबसे ऊपर आता है. भारत और नेपाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार हर साल सावन महीने में आता है. इस दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं और उनसे परिवार की सुरक्षा, सुख-समृद्धि तथा अच्छी फसल की कामना करते हैं. उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. यह त्योहार हिंदू धर्म में सांपों के महत्व को दिखाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है.
सांपों से जुड़े सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में नाग पंचमी का नाम सबसे ऊपर आता है. भारत और नेपाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार हर साल सावन महीने में आता है. इस दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं और उनसे परिवार की सुरक्षा, सुख-समृद्धि तथा अच्छी फसल की कामना करते हैं. उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. यह त्योहार हिंदू धर्म में सांपों के महत्व को दिखाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है.
Published at : 02 Jun 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
Travel Destinations Unique Snake Festivals Snake Festivals Snake Worship

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