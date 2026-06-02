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Unique Snake Festivals: नाग पंचमी से पायथन फेस्टिवल तक, दुनिया में मनाए जाते हैं सांपों के ये 7 अनोखे त्योहार
Unique Snake Festivals : भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में सांपों के खास त्योहार मनाए जाते हैं. इन त्योहारों में कहीं सांपों की पूजा की जाती है.
दुनिया के कई देशों और समुदायों में सांपों को सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में सांपों के खास त्योहार मनाए जाते हैं. इन त्योहारों में कहीं सांपों की पूजा की जाती है, कहीं उन्हें देवता का रूप माना जाता है तो कहीं धार्मिक जुलूसों में जिंदा सांपों को शामिल किया जाता है. ये आयोजन सांपों के साथ प्रकृति, सुरक्षा, ट्रीटमेंट, फर्टिलिटी और इंसान साथ ही वन्यजीवों के बीच संबंधों को भी दिखाता है. अगर आप अलग-अलग संस्कृतियों और अनोखी परंपराओं को करीब से जानना पसंद करते हैं, तो ये त्योहार आपके लिए बेहद खास एक्सपीरियंस साबित हो सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि दुनिया में सांपों के कौन से 7 अनोखे त्योहार मनाए जाते हैं और इनमें खास क्या है.
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Published at : 02 Jun 2026 07:22 AM (IST)
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