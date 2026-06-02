इटली के अब्रूज्जो क्षेत्र के छोटे से गांव कोकुल्लो में हर साल 1 मई को रितो देई सेरपारी नाम का अनोखा फेस्टिवल मनाया जाता है. इसे स्नेक कैचर्स फेस्टिवल भी कहा जाता है. इस दौरान संत डोमिनिक की प्रतिमा को पूरे गांव में घुमाया जाता है और सबसे खास बात यह होती है कि प्रतिमा पर दर्जनों जिंदा लेकिन गैर-जहरीले सांप लिपटे होते हैं. मान्यता है कि यह परंपरा प्राचीन रोमन काल से भी पुरानी है और इसका संबंध सांपों की देवी एंगिटिया से जुड़ा हुआ है. हजारों लोग इसको देखने के लिए यहां पहुंचते हैं.