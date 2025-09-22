हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Odisha Tourist Places and Food: ओडिशा घूमने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लें ये फूड आइटम्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस

Odisha Tourist Places and Food: ओडिशा घूमने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लें ये फूड आइटम्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस

Odisha Tourist Places and Food: ओडिशा घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहां के लाजवाब फूड आइटम्स और बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानें...

By : मीनू झा  | Updated at : 22 Sep 2025 02:28 PM (IST)
Odisha Tourist Places and Food: ओडिशा घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहां के लाजवाब फूड आइटम्स और बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानें...

Odisha Tourist Places and Food: ओडिशा भारत का खूबसूरत राज्य है, जहां संस्कृति, इतिहास और स्वाद का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. यहां की प्राचीन मंदिर वास्तुकला, सुनहरे समुद्र तट और रंग-बिरंगे त्योहार हर यात्री का मन मोह लेते हैं. अगर खाने की बात करें तो ओडिशा का लोकल फूड अपने अनोखे स्वाद और ताजगी के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. इसलिए हम आपको ओडिशा के फूड आइटम्स और बेमिसाल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताएंगे.

1/10
दलमा पखला कॉम्बो: अगर आप पूरी-ओडिशा फ्लेवर लेना चाहते हैं, तो दलमा और पखाला का कॉम्बो ट्राय करें. यह ओडिशा की देसी स्वाद यात्रा का असली अनुभव देता है.
दलमा पखला कॉम्बो: अगर आप पूरी-ओडिशा फ्लेवर लेना चाहते हैं, तो दलमा और पखाला का कॉम्बो ट्राय करें. यह ओडिशा की देसी स्वाद यात्रा का असली अनुभव देता है.
2/10
रसगुल्ला: भुवनेश्वर और पुरी के आसपास की मिठाई का राजा. नरम, रसदार और मीठा, यह देश-दुनिया में ओडिशा की पहचान बन चुका है. इसे त्योहारों पर जरूर ट्राय करें.
रसगुल्ला: भुवनेश्वर और पुरी के आसपास की मिठाई का राजा. नरम, रसदार और मीठा, यह देश-दुनिया में ओडिशा की पहचान बन चुका है. इसे त्योहारों पर जरूर ट्राय करें.
3/10
डालमा: एक पौष्टिक और स्वादिष्ट वेजिटेबल डिश, जिसमें दाल और सब्ज़ियों का मेल है. हल्के मसालों के साथ बनने वाली यह डिश रोज़मर्रा के खाने में भी लोकप्रिय है.
डालमा: एक पौष्टिक और स्वादिष्ट वेजिटेबल डिश, जिसमें दाल और सब्ज़ियों का मेल है. हल्के मसालों के साथ बनने वाली यह डिश रोज़मर्रा के खाने में भी लोकप्रिय है.
4/10
छेना पोडा: ओडिशा की प्रसिद्ध बेक्ड चीज मिठाई. यह छेना, पनीर को शहद और चीनी के साथ बेक कर बनाई जाती है. स्वाद में मीठा और हल्का, डेजर्ट के लिए परफेक्ट है.
छेना पोडा: ओडिशा की प्रसिद्ध बेक्ड चीज मिठाई. यह छेना, पनीर को शहद और चीनी के साथ बेक कर बनाई जाती है. स्वाद में मीठा और हल्का, डेजर्ट के लिए परफेक्ट है.
5/10
पखाला भात: ओडिशा की पारंपरिक डिश, जो खासकर गर्मियों में खाया जाता है. यह खट्टे पानी में भिगोई हुई चावल की डिश है, जिसे आम के अचार और मछली के साथ सर्व किया जाता है.
पखाला भात: ओडिशा की पारंपरिक डिश, जो खासकर गर्मियों में खाया जाता है. यह खट्टे पानी में भिगोई हुई चावल की डिश है, जिसे आम के अचार और मछली के साथ सर्व किया जाता है.
6/10
कोणार्क सूर्य मंदिर: विश्व धरोहर स्थल और ओडिशा का गर्व, सूर्य भगवान को समर्पित यह मंदिर अपनी अद्भुत आर्किटेक्चर और रथ जैसी डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है.
कोणार्क सूर्य मंदिर: विश्व धरोहर स्थल और ओडिशा का गर्व, सूर्य भगवान को समर्पित यह मंदिर अपनी अद्भुत आर्किटेक्चर और रथ जैसी डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है.
7/10
पुरी जगन्नाथ मंदिर: पुरी में स्थित यह मंदिर हिन्दू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है. रथ यात्रा के दौरान पूरी दुनिया की निगाहें यहां आती हैं.
पुरी जगन्नाथ मंदिर: पुरी में स्थित यह मंदिर हिन्दू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है. रथ यात्रा के दौरान पूरी दुनिया की निगाहें यहां आती हैं.
8/10
चिल्का झील: ये सबसे बड़ा खारा पानी का झील. यहां बोटिंग, बर्ड वॉचिंग और डॉल्फिन स्टींग देखने का मजा मिलता है.
चिल्का झील: ये सबसे बड़ा खारा पानी का झील. यहां बोटिंग, बर्ड वॉचिंग और डॉल्फिन स्टींग देखने का मजा मिलता है.
9/10
धौली शांति शिवालय: कोंडकर्णा युद्धभूमि पर स्थित शांति स्तूप है. बौद्ध संस्कृति और शांति का अनुभव करने के लिए बेस्ट जगह है.
धौली शांति शिवालय: कोंडकर्णा युद्धभूमि पर स्थित शांति स्तूप है. बौद्ध संस्कृति और शांति का अनुभव करने के लिए बेस्ट जगह है.
10/10
सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान: वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग है. यहां टाइगर, एलेफेंट और दुर्लभ पक्षियों को देखने का मौक मिलता है.
सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान: वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग है. यहां टाइगर, एलेफेंट और दुर्लभ पक्षियों को देखने का मौक मिलता है.
Published at : 22 Sep 2025 02:28 PM (IST)
