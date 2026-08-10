पेपर लीक केस में ED का बड़ा एक्शन, बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों में दर्ज की ECIR

पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर ईडी ने देश के कई राज्यों में कार्रवाई शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, ED ने राजस्थान, हरियाणा, गुवाहाटी, बिहार के पटना, कर्नाटक, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और झारखंड में पेपर लीक मामलों दर्ज मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ECIR दर्ज की है. इन राज्यों में पेपर लीक को लेकर दर्ज FIR को ED ने अपने स्तर पर जांच के लिए टेकओवर किया है. अब ED की जांच का फोकस सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे मामले में हुए पैसों के लेन-देन और उससे जुड़े नेटवर्क की भी पड़ताल की जाएगी.

पेपर लीक मामले में ED की एंट्री

ईडी ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि पेपर लीक से जुड़े लोगों ने कितनी रकम कमाई की. पैसा कहां से आया और उसे कहां-कहां इस्तेमाल किया गया. जांच एजेंसी अपराध से अर्जित आय, मनी ट्रेल और पूरे आर्थिक लेन-देन की जांच करेगी. जांच के दौरान ED ये भी पता लगाएगी कि पेपर लीक से मिलने वाले पैसे को किन लोगों तक पहुंचाया गया और इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे.

जिस तरह पुलिस किसी अपराध के दर्ज होने पर FIR लिखती है, ठीक उसी तरह ED वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ECIR (Enforcement Case Information Report) दर्ज करती है. पेपर लीक से जुड़े मामलों में ED की कार्रवाई आगे और बढ़ सकती है. सूत्रों के मुताबिक, NEET-UG पेपर लीक मामले में भी जल्द ED की एंट्री हो सकती है. एजेंसी इस मामले में आर्थिक पहलुओं की जांच कर सकती है.

कोर्ट में चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर फैसला टल

नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में संज्ञान लेने पर फैसला टल गया है. कोर्ट बुधवार (12 अगस्त 2026) को चार्जशीट पर संज्ञान का फैसला सुनाएगा. वहीं, इस मामले में सभी 13 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट मे पेश हुए. राऊज एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल के लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया.सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 20,000 पेज की चार्जशीट दाखिल किया है.