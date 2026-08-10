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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCold Water Causes Cold: क्या ठंडा पानी पीने से सच में हो जाता है जुकाम? या कोई और है वजह

Cold Water Causes Cold: क्या ठंडा पानी पीने से सच में हो जाता है जुकाम? या कोई और है वजह

Cold Water Causes Cold: गर्मी और उमस में ठंडा पानी पीने से जुकाम नहीं होता. जुकाम वायरस के संक्रमण से होता है, जबकि बहुत ठंडा पानी कुछ लोगों के गले में परेशानी पैदा कर सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 10 Aug 2026 07:38 PM (IST)
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Cold Water Causes Cold: गर्मी और उमस भरे मौसम के दौरान जब भी कोई ठंडा पानी पीता है तो बड़े बुजुर्ग अक्सर उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि इससे जुकाम हो जाएगा. यह बात हमारे समाज में इतनी आम है कि लगभग हर घर में सुनने को मिल जाती है. बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि अगर किसी को पहले से जुकाम है, तो उसे ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, वरना तबीयत और बिगड़ जाती है. लेकिन क्या यह बात वाकई सच है या फिर यह सिर्फ एक पुरानी सोच है, जिसका असली कारण कुछ और है. हाल ही में डॉक्टरों ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय साफ तौर पर सामने रखी है, आइए जानते हैं मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है.

डॉक्टर क्या कहते हैं इस बारे में

डॉक्टरों के मुताबिक, सिर्फ ठंडा पानी पीने से जुकाम नहीं होता है. जुकाम असल में एक वायरस की वजह से होने वाला इंफेक्शन है, जो हवा में मौजूद ड्रॉपलेट्स यानी बूंदों के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है. जब कोई जुकाम से पीड़ित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो उसकी सांस के साथ निकलने वाले वायरस के कण हवा में फैल जाते हैं. अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उस सतह को छूकर अपने नाक या मुंह पर हाथ लगा लेता है, तो वायरस उसके शरीर में पहुंच जाता है और धीरे-धीरे जुकाम के लक्षण दिखने लगते हैं. यानी जुकाम होने की असली वजह वायरस का संक्रमण है, न कि ठंडा पानी पीना.

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तो फिर ठंडा पानी से क्या दिक्कत हो सकती है

हालांकि यह जरूर सच है कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी शरीर के लिए पूरी तरह फायदेमंद नहीं होता. डॉक्टरों का कहना है कि बहुत ठंडा पानी पीने से गले की नसें अचानक सिकुड़ सकती हैं, जिससे कुछ लोगों को गले में हल्की जलन या खराश महसूस हो सकती है.  साथ ही अगर शरीर गर्मी से बहुत तप रहा हो और उसी समय एकदम ठंडा पानी पी लिया जाए, तो शरीर का तापमान अचानक बदलने से इम्यून सिस्टम कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाता है. इससे शरीर के लिए पहले से मौजूद वायरस या बैक्टीरिया से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिससे जुकाम के लक्षण उभर सकते हैं. इसलिए बेहतर यही है कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से बचा जाए और सामान्य या हल्का ठंडा पानी ही पिया जाए, ताकि शरीर को किसी तरह का झटका न लगे. कुल मिलाकर, जुकाम का असली कारण वायरस है, ठंडा पानी सीधे तौर पर इसकी वजह नहीं बनता. 

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Published at : 10 Aug 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Health News Cold Water Causes Cold Drinking Cold Water And Cold Medical Science Facts
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