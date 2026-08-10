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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्वतंत्रता दिवस: लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा 'वंदे मातरम', दिखेगी Gen-Z की छाप

स्वतंत्रता दिवस: लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा 'वंदे मातरम', दिखेगी Gen-Z की छाप

80वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले पर Gen-Z की छाप छाई रहेगी.रक्षा सचिव कुमार सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान 'वंदे मातरम' भी गाया जाएगा.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 10 Aug 2026 05:42 PM (IST)
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भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाएगा. इस बार लालकिले पर  Gen-Z की छाप छाई रहेगी. सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है. दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवाओं के योगदान के लिए 'युवा शक्ति' को भी सम्मानित किया जाएगा. पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान 'वंदे मातरम' गाया जाएगा.

रक्षा सचिव कुमार सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया, '80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से करेंगे. आमंत्रित लोगों के लिए मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से फ्री उपलब्ध रहेंगी. वॉलंटियर्स, व्हीलचेयर, क्लॉकरूम, पीने का पानी, शौचालय और रेनकोट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.'

इस कार्यक्रम में भारत की परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान और नई टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की को दिखाया जाएगा. इसके साथ ही, महिला उद्यमियों, किसानों, कारीगरों और नाम कमाने वाले युवाओं को विशेष मेहमान के रूप में सम्मानित किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में पदक जीतने वाले उन्नीस छात्रों को सम्मानित किया जाएगा. यह समारोह 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, जिसे पहली बार लाल किले से गाया जाएगा. युवाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

उधर, स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है. दिल्ली पुलिस भीड़ में संदिग्ध और वांछित लोगों की पहचान करने के लिए 'अभिज्ञान' ऐप और ‘फेशियल रिकग्निशन सिस्टम’ का इस्तेमाल करेगी. 15 अगस्त के समारोह के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लगभग 15000 से 20000 जवानों को तैनात किए जाने की उम्मीद है.

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ड्रोन-पतंग उड़ाने पर लगी रोक

दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए राजधानी में 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन सहित सभी तरह के छोटे हवाई प्लेटफॉर्म उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा सुरक्षा कारणों से स्मारक के आसपास लालकिले के आस-पास पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी गई है. बीएनएसएस, की धारा 163 के तहत जारी किया गया यह आदेश 16 अगस्त तक लागू रहेगा.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 10 Aug 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram PM Modi GenZ Independence Day 2026
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