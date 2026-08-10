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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी के इशारे पर झारखंड में लाठीचार्ज? CM सम्राट बोले- 'सरकार…'

राहुल गांधी के इशारे पर झारखंड में लाठीचार्ज? CM सम्राट बोले- 'सरकार…'

Jharkhand Students Protest: झारखंड छात्र आंदोलन पर सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि विपक्षी दलों की चुप्पी ने तथाकथित "छात्र हितैषी" के दावे की भी पोल खोल दी है. विजय सिन्हा ने भी हमला किया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Aug 2026 10:03 PM (IST)
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झारखंड छात्र आंदोलन (Jharkhand Students Protest) के बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने बड़ा आरोप लगाया है. सोमवार (10 अगस्त, 2026) को विधानसभा घेराव मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ. आंसू गैस के गोले दागे गए. वॉटर कैनन का इस्तेमाल हुआ. इस पर सम्राट चौधरी का कहना है कि यह सब राहुल गांधी और विपक्षी दलों के इशारे पर हुआ है.

सम्राट चौधरी ने सोमवार (10 अगस्त, 2026) को अपने एक्स हैंडल से लिखा, "झारखंड में नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर राहुल गांधी एवं विपक्षी नेताओं के इशारे पर सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है."

आगे लिखा, "इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों की चुप्पी उनके तथाकथित "छात्र हितैषी" होने के दावे की भी पोल खोल दी है. क्या छात्रों के समर्थन का फैसला भी अब राजनीतिक सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से तय किया जाएगा?"

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विजय सिन्हा ने भी राहुल गांधी को घेरा

बीजेपी नेता और सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी राहुल गांधी पर हमला किया है. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के जरिए कहा है कि राहुल गांधी के इशारे पर नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए. सवाल उठाया कि अपने भविष्य और अधिकारों की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे युवाओं के साथ ऐसा दमन क्यों?

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो विपक्ष खुद को छात्र और युवा हितैषी बताता है, उसकी इस पूरे मामले पर चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़े करती है. क्या युवाओं का समर्थन भी अब राजनीतिक सुविधा और एजेंडे के हिसाब से तय होगा? विजय सिन्हा ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Aug 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary Jharkhand News BIHAR NEWS Jharkhand Students Protest Jharkhand Protest
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