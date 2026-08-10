राहुल गांधी के इशारे पर झारखंड में लाठीचार्ज? CM सम्राट बोले- 'सरकार…'

झारखंड छात्र आंदोलन (Jharkhand Students Protest) के बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने बड़ा आरोप लगाया है. सोमवार (10 अगस्त, 2026) को विधानसभा घेराव मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ. आंसू गैस के गोले दागे गए. वॉटर कैनन का इस्तेमाल हुआ. इस पर सम्राट चौधरी का कहना है कि यह सब राहुल गांधी और विपक्षी दलों के इशारे पर हुआ है.

सम्राट चौधरी ने सोमवार (10 अगस्त, 2026) को अपने एक्स हैंडल से लिखा, "झारखंड में नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर राहुल गांधी एवं विपक्षी नेताओं के इशारे पर सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है."

झारखंड में नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर राहुल गांधी एवं विपक्षी नेताओं के इशारे पर सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।



इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों की चुप्पी उनके तथाकथित "छात्र हितैषी" होने के… pic.twitter.com/goE9LPYAaB — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 10, 2026

आगे लिखा, "इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों की चुप्पी उनके तथाकथित "छात्र हितैषी" होने के दावे की भी पोल खोल दी है. क्या छात्रों के समर्थन का फैसला भी अब राजनीतिक सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से तय किया जाएगा?"

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विजय सिन्हा ने भी राहुल गांधी को घेरा

बीजेपी नेता और सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी राहुल गांधी पर हमला किया है. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के जरिए कहा है कि राहुल गांधी के इशारे पर नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए. सवाल उठाया कि अपने भविष्य और अधिकारों की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे युवाओं के साथ ऐसा दमन क्यों?

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो विपक्ष खुद को छात्र और युवा हितैषी बताता है, उसकी इस पूरे मामले पर चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़े करती है. क्या युवाओं का समर्थन भी अब राजनीतिक सुविधा और एजेंडे के हिसाब से तय होगा? विजय सिन्हा ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है.

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