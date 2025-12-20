सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आ जाता है जो देखते ही देखते इंटरनेट पर छा जाता है. कभी किसी का डांस, कभी एक्सप्रेशन तो कभी अंदाज लोगों का दिल जीत लेता है. इन दिनों भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की सुपरहिट गाने “ऊई अम्मा” पर ऐसा परफॉर्म कर रही है कि लोग नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. कमर की लचक, चेहरे के एक्सप्रेशन और परफॉर्मेंस में घुली खूबसूरती ने इस वीडियो को खास बना दिया है. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.

देसी घाघरा चौली पहन हसीने ने लगाए ठुमके

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आ रही है. ऊई अम्मा गाने की बीट्स पर जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, वैसे ही उसके मूव्स लोगों को बांध लेते हैं. कमर मटकाने का अंदाज, हाथों की नजाकत और चेहरे के एक्सप्रेशन इतने शानदार हैं कि हर फ्रेम किसी परफॉर्मेंस शो जैसा लग रहा है. यही नहीं, वीडियो में उसके साथ मौजूद डांसर के साथ तालमेल भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. दोनों की केमिस्ट्री और स्टेप्स वीडियो को और ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by tanishh (@tanish__dubeyy)

ऊई अम्मा गाने पर उड़ाया गर्दा

कुल मिलाकर कहा जाए तो ऊई अम्मा गाने पर किया गया यह डांस परफॉर्मेंस सोशल मीडिया का नया सेंसेशन बन चुका है. कमर की लचक, एक्सप्रेशन की धार और खूबसूरती का जो तगड़ा कॉम्बो इस वीडियो में देखने को मिला है, वही इसे खास बना रहा है. अगर आपने अब तक यह वीडियो नहीं देखा है तो यकीन मानिए आप सोशल मीडिया के एक बड़े ट्रेंड को मिस कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

यूजर्स ने की तारीफ

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. किसी ने लिखा कि एक्सप्रेशन एकदम कमाल के हैं. तो किसी ने कहा कि डांस में ग्रेस और एनर्जी का तगड़ा कॉम्बो देखने को मिला है. कई लोग तो इस वीडियो को बार बार देखकर इसे बेस्ट परफॉर्मेंस बता रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि ऐसे डांस वीडियो ही सोशल मीडिया को एंटरटेनिंग बनाते हैं. वीडियो को tanish__dubeyy नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'