बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सास का शुक्रवार (19 दिसंबर) की शाम को निधन हो गया. शनिवार (20 दिसंबर) को सुबह 10 बजे पटना के बांस घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित बांस घाट पहुंचे.

इस दौरान उनके साथ उनके बेटे निशांत कुमार, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी पहुंचे. सीएम नीतीश कुमार की सास विद्यावती देवी लंबे समय से बीमार थीं. वह पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती थीं. उनके निधन की खबर मिलते ही लोगों को आना-जाना शुरू हो गया.

90 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बता दें कि सीएम की सास का शुक्रवार (19 दिसंबर) की शाम को 6 बजकर 40 मिनट पर उनका निधन हो गया. उन्होंने 90 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन की खबर से परिवार में शोक लहर दौड़ पड़ी.

पटना के बांस घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया. सीएम ने वहां पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी. हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान सीएम नीतीश समेत मंत्री और परिवार के सदस्य मौजूद रहे.

कई बीमारियों से जूझ रही थीं विद्यावती देवी

परिजनों के मुताबिक वह लंबे समय से कई बीमारियों से ग्रसित थीं. इसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों की निगरानी में उनका उचित इलाज किया जा रहा था. हालत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई. बताया जा रहा है कि बीमारियों के कारण विद्यावती देवी की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी.

बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी नानी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनसे लगातार मिलने आया करते थे. प्रदेश भर में उनके निधन पर लोग सीएम नीतीश कुमार और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं. इस दुख की घड़ी में परिवार के लोगों को सहारा देने के लिए करीबी रिश्तेदार उनके घर पर मौजूद हैं.