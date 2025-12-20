अली अब्बास जफर की फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार का खुलासा

बॉलीवुड के राइजिंग स्टार अहान पांडे 'सैयारा' के बाद अपनी अगली फिल्म के लिए तैयार हैं. अनीत पड्डा के साथ 'सैयारा' जैसी म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म करने के बाद अब एक्टर एक्शन-पैक्ड फिल्म में दिखाई देने वाले हैं. अब तक ऐसी खबरें थीं कि इस फिल्म को अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे. लेकिन अब खुद अहान पांडे ने इसकी पुष्टि कर दी है और पहली बार इस फिल्म को लेकर कई डिटेल्स भी शेयर की हैं.

अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनने वाली अपकमिंग एक्शन फिल्म में अहान पांडे के अलावा दो और लीड एक्टर्स होंगे. इस बात की जानकारी खुद अहान पांडे ने दी है. उन्होंने ये भी बताया है कि मेकर्स बहुत जल्द इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. एक्टर की मानें तो उनकी इस फिल्म में कुछ ऐसा होगा, जिसका दर्शक लंबे से इंतजार कर रहे हैं.

'30 साल से कम उम्र के तीन एक्टर लीड रोल में हैं'

बॉलीवुड हंगामा ने सूत्र के हवाले से बताया कि अली अब्बास जफर के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर अहान पांडे ने खुलकर बात की है. उन्होंने कहा- 'ये अली अब्बास ज़फर की फिल्म है. मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ कहना चाहिए या नहीं. मैं बस इतना कह सकता हूं कि इसकी शूटिंग अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगी. ये एक एक्शन फिल्म है. इसमें 30 साल से कम उम्र के तीन एक्टर लीड रोल में हैं. ऐसा बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है. बाकी जानकारी के लिए दर्शकों को इंतजार करना होगा.'

अहान पांडे के अपोजिट दिख सकती हैं ये एक्ट्रेस

रिपोर्ट की मानें तो अहान पांडे और अली अब्बास जफर की इस फिल्म को यशराज फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है. इस फिल्म में अहान के साथ शरवरी वाघ बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई दे सकती हैं. वहीं बॉबी देओल विलेन का रोल अदा कर सकते है. इस एक्शन फिल्म की शूटिंग मार्च 2026 में शुरू होने हो सकती है.