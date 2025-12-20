BCCI ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का एलान कर दिया है. इस टीम से शुभमन गिल और ऋषभ पंत समेत कई बड़े स्टार गायब हैं. इस स्क्वाड में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि बीसीसीआई ने रिजर्व या स्टैंड-बाय खिलाड़ियों का विकल्प खुला नहीं रखा है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने खुद बताया है कि आखिर वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया ने स्टैंड-बाय खिलाड़ी क्यों घोषित नहीं किए हैं.

क्यों नहीं हैं स्टैंड-बाय प्लेयर्स?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कोई स्टैंड-बाय खिलाड़ी ना होने पर BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बताया, "चूंकि टूर्नामेंट हमारे देश में आयोजित हो रहा है, इसलिए जरूरत पड़ने पर किसी भी खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट घोषित कर सकते हैं. इसी वजह से हमने किसी रिजर्व खिलाड़ी की घोषणा नहीं की है."

आमतौर पर BCCI किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए रिजर्व खिलाड़ी या स्टैंड-बाय प्लेयर्स घोषित करती आई है. इसका उद्देश्य यह होता है कि टूर्नामेंट के दौरान कोई खिलाड़ी चोट या किसी अन्य कारण से खेल जारी ना रख पाए, तो रिजर्व खिलाड़ियों में से उसका रिप्लेसमेंट लिया जा सकता है. अगर वर्ल्ड कप विदेश में हो रहा होता, तो किसी यात्रा संबंधी बाधा से बचने के लिए BCCI रिजर्व खिलाड़ियों का एलान कर सकती थी, लेकिन अगले साल टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे होंगे.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का शेड्यूल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीम हिस्सा ले रही होंगी. भारत को पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड्स और यूएसए के साथ ग्रुप A में रखा गया है.

7 फरवरी - भारत बनाम यूएसए

12 फरवरी - भारत बनाम नामीबिया

15 फरवरी - भारत बनाम पाकिस्तान

18 फरवरी - भारत बनाम नीदरलैंड्स

यह भी पढ़ें:

Ishan Kishan In T20 WC Squad: 2 साल बाद सीधा वर्ल्ड कप में कैसे हुई ईशान किशन की एंट्री? अगरकर और सूर्या ने दिया जवाब