हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब

T20 World Cup 2026 India Squad: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने किसी रिजर्व या स्टैंड-बाय प्लेयर की घोषणा नहीं की है. जानिए क्या है इसकी वजह.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Dec 2025 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

BCCI ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का एलान कर दिया है. इस टीम से शुभमन गिल और ऋषभ पंत समेत कई बड़े स्टार गायब हैं. इस स्क्वाड में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि बीसीसीआई ने रिजर्व या स्टैंड-बाय खिलाड़ियों का विकल्प खुला नहीं रखा है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने खुद बताया है कि आखिर वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया ने स्टैंड-बाय खिलाड़ी क्यों घोषित नहीं किए हैं.

क्यों नहीं हैं स्टैंड-बाय प्लेयर्स?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कोई स्टैंड-बाय खिलाड़ी ना होने पर BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बताया, "चूंकि टूर्नामेंट हमारे देश में आयोजित हो रहा है, इसलिए जरूरत पड़ने पर किसी भी खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट घोषित कर सकते हैं. इसी वजह से हमने किसी रिजर्व खिलाड़ी की घोषणा नहीं की है."

आमतौर पर BCCI किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए रिजर्व खिलाड़ी या स्टैंड-बाय प्लेयर्स घोषित करती आई है. इसका उद्देश्य यह होता है कि टूर्नामेंट के दौरान कोई खिलाड़ी चोट या किसी अन्य कारण से खेल जारी ना रख पाए, तो रिजर्व खिलाड़ियों में से उसका रिप्लेसमेंट लिया जा सकता है. अगर वर्ल्ड कप विदेश में हो रहा होता, तो किसी यात्रा संबंधी बाधा से बचने के लिए BCCI रिजर्व खिलाड़ियों का एलान कर सकती थी, लेकिन अगले साल टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे होंगे.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का शेड्यूल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीम हिस्सा ले रही होंगी. भारत को पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड्स और यूएसए के साथ ग्रुप A में रखा गया है.

  • 7 फरवरी - भारत बनाम यूएसए
  • 12 फरवरी - भारत बनाम नामीबिया
  • 15 फरवरी - भारत बनाम पाकिस्तान
  • 18 फरवरी - भारत बनाम नीदरलैंड्स

यह भी पढ़ें:

Ishan Kishan In T20 WC Squad: 2 साल बाद सीधा वर्ल्ड कप में कैसे हुई ईशान किशन की एंट्री? अगरकर और सूर्या ने दिया जवाब

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 03:55 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team India Squad T20 World Cup Squad BCCI T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने भारत को दिया झटका! ट्रंप के टैरिफ के बीच एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
चीन ने भारत को दिया झटका! एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu में SIR की पहली लिस्ट जारी, वोटर लिस्ट में भूचाल! |ABP LIVE
Bangladesh Violence: Bangladesh में Osman Hadi की हत्या की क्या वजह, जानिए इनसाइड स्टोरी! |ABPLIVE
IND vs SA 5th T20: न Tilak , न Hardik... तो कौन ले उड़ा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड?
Dhurandhar's Uzair Baloch से अक्षय खन्ना की फिल्मी journey और Dhurandhar की सफलता पर बातचीत | छावा, धुरंधर | Danish Pandor | पूरी कहानी
Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Hijab Controversy | Delhi Airport Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने भारत को दिया झटका! ट्रंप के टैरिफ के बीच एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
चीन ने भारत को दिया झटका! एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
टेलीविजन
आखिर क्यों पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी, जानें क्या है पूरा माजरा?
पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
जनरल नॉलेज
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
ट्रेंडिंग
Video: 'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
Embed widget