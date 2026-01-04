सोशल मीडिया पर लग्जरी और शौक से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो क्लिप सामने आई है, उसने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. वजह है जूते, जी हां. एक शख्स जो इंपोर्टेड शूज मंगवाए हैं उनकी कीमत जानकर आप दंग रह जाएंगे. वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ये कोई आम स्नीकर्स नहीं, बल्कि करीब 8 लाख रुपये कीमत वाले हाई-एंड लग्जरी शूज हैं, जिनकी पैकिंग भी उतनी ही खास और अनोखी है.

शख्स ने विदेश से मंगवाए 8 लाख रुपये के एक जोड़ी जूते

वायरल वीडियो में शख्स बड़े ही आराम से एक सूटकेस खोलता है, जिसे देखकर पहली नजर में लगता है कि शायद इसमें कपड़े या कोई महंगी एक्सेसरी होगी. लेकिन जैसे ही सूटकेस खुलता है, अंदर रखे शूज लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. शूज को बेहद सलीके से पैक किया गया है. खास बात यह है कि शू लेस को अलग से पैक किया गया है, ताकि जूते की शेप और फिनिशिंग खराब न हो. इतना ही नहीं, शूज के साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी दी गई हैं, जिनमें अलग-अलग तरह की लेस और खास चैन शामिल बताई जा रही हैं.

बॉलीवुड स्टार्स भी करते हैं पसंद

शख्स जूते दिखाते हुए कहता है कि इनकी कीमत 8 लाख रुपये से ज्यादा है और ये पूरी दुनिया में केवल 8 हजार पीस ही हैं. जिन जूतों के बारे में शख्स बता रहा है उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इन्हें कुछ बॉलीवुड स्टार्स के पास भी देखा गया है. वीडियो वायरल है और लोग अब भी इन जूतों की कीमत पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में रिएक्शन की बाढ़ आ गई है.

यूजर्स बोले, इतने में तो कार आ जाएगी

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. कुछ यूजर्स जहां इसे “अमीरी की पराकाष्ठा” बता रहे हैं, वहीं कई लोग मजाकिया अंदाज में लिख रहे हैं कि “इतने में तो गाड़ी आ जाए.” कुछ यूजर्स शूज की पैकिंग की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे सिर्फ दिखावे और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए किया गया शौक बता रहे हैं. वीडियो को sarthaksachdevva नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

