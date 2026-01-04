ट्रंप की फेवरेट और मादुरो की कट्टर विरोधी... कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें मिल सकती है वेनेजुएला की कमान?
अमेरिका के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किए जाने के बाद वहां की राजनीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है. देश की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं.
राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मारिया कोरिना मचाडो की हो रही है. विपक्षी की सबसे बड़ी नेता मचाडो को वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा जाता है. साल 2025 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि वेनेजुएला में नई सरकार बनने तक अमेरिका ही सत्ता चलाएगा. वेनेजुएला को लेकर मचाडो अमेरिका की नीतियों का समर्थन करती हैं. माना जा रहा है कि नई सरकार में उनकी प्रमुख भूमिका हो सकती है. हालांकि मचाडो ने खुद अपनी ओर से गोंजालेज का नाम आगे बढ़ाया है.
मचाडो ने मादुरो को दी थी चेतावनी
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, मचाडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मादुरो को सत्ता छोड़ने के लिए पहले ही चेतावनी दी गई थी और उनके इनकार करने के बाद ये कार्रवाई हुई. उन्होंने यह भी दावा किया कि 2024 के राष्ट्रीय चुनाव में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने गोंजालेज को विजेता माना था.
कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो
मारिया कोरिना मचाडो लिबरल विचारधारा की नेता हैं और बीते 2 दशकों से लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्र चुनावों के लिए संघर्ष कर रही हैं. मचाडो ने पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज और बाद में मादुरो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. सरकार के दमनात्मक रवैये के चलते उन्हें लंबे समय तक देश से बाहर छिपकर रहना पड़ा.
वो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला नीति का समर्थन करती रही हैं. वो मुक्त बाजार और अमेरिकी निवेश के जरिए वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने की बात करती रही हैं. ट्रंप प्रशासन ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो मचाडो को सीधे सत्ता सौंपने के पक्ष में हैं या नहीं.
मारिया कोरिना मचाडो को शांति के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया. सुरक्षा कारणों से ये पुरस्कार उनकी बेटी ने लिया था. एक कारोबारी परिवार से आने वाली मचाडो ने समाजसेवा के जरिए राजनीति में कदम रखा और धीरे-धीरे वेनेजुएला की प्रभावशाली नेता बन गईं.
वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति ने क्या कहा
वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका से मादुरो की रिहाई की मांग करते हुए उन्हें देश का वैध राष्ट्रपति बताया है. मादुरो और उनकी पत्नी पर अमेरिकी न्याय विभाग ने नार्को-आतंकवाद से जुड़े षड्यंत्र के आरोप लगाए हैं और दोनों को न्यूयॉर्क ले जाया गया है.
