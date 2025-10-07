हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हैं भारत की 7 नाइट लाइफ स्ट्रीट फूड मार्केट, कहीं और नहीं मिलता इनसे बेस्ट खाना

By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 Oct 2025 07:08 PM (IST)
अगर आप भी खाने-पीने के शौकीन है और रात को कुछ टेस्टी स्ट्रीट फूड खाने बाहर निकालना पसंद करते हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है. दरअसल भारत के कई शहरों में ऐसी नाइट लाइफ स्ट्रीट फूड मार्केट है जो रात होते ही खाने-पीने के शौकीनों से भर जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको भारत की उन 7 मशहूर नाइट लाइफ स्ट्रीट फूड मार्केट के बारे में बताते हैं, जहां का स्ट्रीट फूड दुनिया भर में मशहूर है.

1/7
एमसीडी जल्द ही दिल्‍ली में सलीमगढ़ किले के पास नाइट लाइफ स्ट्रीट फूड मार्केट शुरू करने जा रहा है. इस मार्केट का मकसद दिल्ली के मशहूर स्ट्रीट फूड को नई पहचान देना है. इस फूड मार्केट में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक करीब 50 फूड वेंडर्स लगेंगे. वहीं इसे इलाके में स्ट्रीट लाइट और पानी जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
2/7
इंदौर का सर्राफा बाजार भी नाइट लाइफ स्ट्रीट फूड को लेकर बहुत फेमस है. सर्राफा बाजार दिन में ज्वेलरी के लिए फेमस है. वहीं, रात में यह फूड लवर्स की पसंदीदा जगह बन जाता है. रात होते ही यहां पोहे-जलेबी, भुट्टे का कीस, गराडू और दूध-जलेबी जैसे फूड्स की महक उठने लगती है. मध्य प्रदेश में स्थित यह नाइट लाइफ स्ट्रीट फूड मार्केट पूरी रात चलती रहती है.
3/7
इसके बाद मुंबई के मोहम्मद अली रोड फूड मार्केट का नंबर आता है. मुंबई का यह मार्केट रमजान के समय में जगमगा उठता है. यहां का कबाब, मालपुआ, नल्ली निहारी और फिरनी जैसी डिशेस बहुत फेमस हैं.
4/7
इनके अलावा अहमदाबाद के मानेक चौक की नाइट लाइफ स्ट्रीट फूड मार्केट भी बहुत फेमस है. दिन के समय में इस मार्केट में सब्जी और सोने-चांदी का बाजार लगता है, लेकिन रात में मानेक चौक फूड हब बन जाता है. इस मार्केट का चीजी डोसा, रबड़ी-जलेबी, पिज्‍जा, समोसे और कचौड़ी जैसे स्ट्रीट फूड बहुत फेमस हैं.
5/7
नाइट लाइफ स्ट्रीट फूड को लेकर चेन्नई का मरीना बीच भी बहुत फेमस है. शाम ढलते ही चेन्नई का मरीना बीच खाने-पीने की खुशबू से महक उठता है. यहां मसाला फ्राइड फिश, बज्जी, भुने हुए भुट्टे और सुंदल जैसी डिशेज हर किसी का दिल जीत लेती हैं. इसके अलावा इस नाइट लाइफ स्ट्रीट फूड को समुद्र के किनारे बैठकर खाने का अलग ही मजा होता है.
6/7
अगर आप एक ही जगह पर हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग और गुजराती स्नैक्स दोनों का मजा लेना चाहते हैं तो लॉ गार्डन नाइट मार्केट आपके लिए परफेक्ट है. शाम होते ही यहां फाफड़ा-जलेबी, ढोकला, हांडवो और खमण जैसी चीजें मिलती हैं. यहां आप परिवार के साथ जाकर भी खाने का मजा उठा सकते हैं.
7/7
नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट के लिए दिल्ली की कबाबियां गली भी बहुत फेमस है. जामा मस्जिद के पीछे शाम के बाद सीख कबाब, निहारी और रूमाली रोटी के साथ ग्रिल चमकने लगते हैं. यहां के खाने के छोटे-छोटे स्टॉल देर रात तक भी लोगों को खींच लाते हैं.
Published at : 07 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Tags :
Delhi Street Food Best Street Food Night Food Markets India Indore Sarafa Bazaar

