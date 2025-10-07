ये हैं भारत की 7 नाइट लाइफ स्ट्रीट फूड मार्केट, कहीं और नहीं मिलता इनसे बेस्ट खाना

इंदौर का सर्राफा बाजार भी नाइट लाइफ स्ट्रीट फूड को लेकर बहुत फेमस है. सर्राफा बाजार दिन में ज्वेलरी के लिए फेमस है. वहीं, रात में यह फूड लवर्स की पसंदीदा जगह बन जाता है. रात होते ही यहां पोहे-जलेबी, भुट्टे का कीस, गराडू और दूध-जलेबी जैसे फूड्स की महक उठने लगती है. मध्य प्रदेश में स्थित यह नाइट लाइफ स्ट्रीट फूड मार्केट पूरी रात चलती रहती है.