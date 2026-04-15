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Virat Kohli Gurgaon House: गुरुग्राम में है कोहली का 80 करोड़ का बंगला, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे होश
Inside Virat Kohli’s Gurgaon Mansion: विराट कोहली अपने लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनका गुरुग्राम में जो आलीशान घर है, उसकी खासियत क्या- क्या है.
भारतीय क्रिकेट के स्टार विराट कोहली मैदान पर जितने शानदार हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी उतनी ही आलीशान है. गुरुग्राम में बना उनका शानदार बंगला उनकी सफलता और क्लास का बेहतरीन उदाहरण है.
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Published at : 15 Apr 2026 07:24 AM (IST)
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