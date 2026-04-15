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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलVirat Kohli Gurgaon House: गुरुग्राम में है कोहली का 80 करोड़ का बंगला, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे होश

Virat Kohli Gurgaon House: गुरुग्राम में है कोहली का 80 करोड़ का बंगला, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे होश

Inside Virat Kohli’s Gurgaon Mansion: विराट कोहली अपने लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनका गुरुग्राम में जो आलीशान घर है, उसकी खासियत क्या- क्या है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Apr 2026 07:24 AM (IST)
Inside Virat Kohli’s Gurgaon Mansion: विराट कोहली अपने लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनका गुरुग्राम में जो आलीशान घर है, उसकी खासियत क्या- क्या है.

भारतीय क्रिकेट के स्टार विराट कोहली मैदान पर जितने शानदार हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी उतनी ही आलीशान है. गुरुग्राम में बना उनका शानदार बंगला उनकी सफलता और क्लास का बेहतरीन उदाहरण है.

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यह आलीशान घर DLF Phase 1 के प्रीमियम इलाके में स्थित है. शहर की भीड़-भाड़ से दूर, यह जगह प्राइवेसी और लग्जरी दोनों का बेहतरीन मेल देती है, जिसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बताई जाती है.
यह आलीशान घर DLF Phase 1 के प्रीमियम इलाके में स्थित है. शहर की भीड़-भाड़ से दूर, यह जगह प्राइवेसी और लग्जरी दोनों का बेहतरीन मेल देती है, जिसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बताई जाती है.
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करीब 10,000 स्क्वायर फीट में फैला यह बंगला अपनी यूनिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है. इसका डिजाइन इंटरकनेक्टेड ब्लॉक्स जैसा है, जो इसे एक मॉडर्न और स्कल्प्चरल लुक देता है.
करीब 10,000 स्क्वायर फीट में फैला यह बंगला अपनी यूनिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है. इसका डिजाइन इंटरकनेक्टेड ब्लॉक्स जैसा है, जो इसे एक मॉडर्न और स्कल्प्चरल लुक देता है.
Published at : 15 Apr 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Virat Kohli Gurgaon House Virat Kohli Luxury Home

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