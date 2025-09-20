सोखिंग से बने मेथी वॉटर का फायदा यह है कि यह डाइजेशन को बेहतर बनाता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म तेज करता है. इसके साथ ही यह स्किन और हेयर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है. इसमें मौजूद फाइबर आंतों के लिए प्रीबायोटिक का काम करता है.