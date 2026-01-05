प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग

प्रयागराज के गंगा नगर जोन के मऊआइमा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या का मामला सामने आया है. परिवार के बड़े बेटे ने पिता, बहन और भांजी को अगवा कर उनकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने तीनों की लाश को कुंए में फेंक दिया.

बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते की तीनों को मौत के घाट उतारा गया है. तीनों मृतक शुक्रवार (2 जनवरी) की रात 11 बजे से लापता थे. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है.

पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी

पुलिस ने हत्यारे बेटे मुकेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया है. मुकेश पटेल ने अपने पिता राम सिंह उम्र 55 वर्ष और बहन साधना देवी उम्र 21 वर्ष के साथ 14 साल की भांजी की हत्या की है.संपत्ति के विवाद में आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

आरोपी मुकेश पिता से इस बात से नाराज था कि पिता ने अपनी संपत्ति छोटे बेटे मुकुंद के नाम कर दी. नाराजगी के चलते पहले मुकेश ने अपने छोटे भाई मुकुंद को गोली मार दी थी.जिससे छोटा भाई मुकुंद घायल हो गया था.इसके बाद मुकेश ने अपने पिता,बहन और भांजी को अगवा कर लिया.

छोटे बेटे ने दर्ज कराई अपहरण की रिपोर्ट

मृतक के छोटे बेटे मुकुंद ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.पुलिस ने शिकायत के बाद तीनों की तलाश शुरू की. दो दिनों तक तलाश करने के बाद भी तीनों का कुछ पता नहीं चला था, लेकिन पुलिस ने जब आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया, तो पुलिस की पूछताछ में उसने अपना गुनाह कुबूल कर लिया.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि संपत्ति के लालच के चलते उसने अपने पिता बहन और भांजी की हत्या कर उनकी लाश कुंए में फेंक दी है. मुकेश ने ये भी बताया कि तीनों को मारने के बाद उसने अपने छोटे भाई मुकुंद को भी गोली मारी थी.

फिलहाल पुलिस ने कातिल बेटे की निशानदेही पर तीनों की लाश कुंए से बरामद कर लिया है. पुलिस ने मुकेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है. यह मामला मऊआइमा थाना क्षेत्र के लोकपुर बिसानी गांव का है.