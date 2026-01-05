हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSelf Medication Risks: बिना सोचे-समझे मेडिकल स्टोर से ले आते हैं बुखार और दर्द की दवा, जानें यह कितना बड़ा खतरा?

Self Medication Risks: बिना सोचे-समझे मेडिकल स्टोर से ले आते हैं बुखार और दर्द की दवा, जानें यह कितना बड़ा खतरा?

Self Medication In India: भारत में ज्यादातर घरों में लोग बिना डॉक्टर के पेनकिलर और बुखार की दवा खुद से खरीद कर लाते हैं. हालांकि, चलिए आपको बताते हैं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 05 Jan 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

Taking Medicines Without Prescription: बुखार या हल्का दर्द होते ही मेडिकल स्टोर से दवा ले लेना भारत में आम बात हो गई है. बिना डॉक्टर की सलाह के लोग पेनकिलर, बुखार की दवा और खांसी की सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड  के हाईडोज पर रोक लगाए जाने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में है कि यह लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है.

दरअसल, इसको लेकर हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि एंटीबायोटिक और एसिड की दवाओं के अलावा भारत में सबसे ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में पेन किलर, खांसी की सिरप और नींद की गोलियां शामिल हैं. इन दवाओं का जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से सेवन शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है.

क्या होता है नुकसान?

दर्द, सूजन और बुखार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को नॉनस्टेरॉइडल कहा जाता है. इनमें पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक और नेप्रोक्सेन जैसी दवाएं शामिल हैं. पैरासिटामोल को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. खासतौर पर शराब पीने वालों या पहले से लीवर की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह जानलेवा भी हो सकती है. डॉक्टर पीएन वेंकटेश ने संडे गार्जियन में अपने एक लेख में बताया कि पेनकिलर जैसे डाइक्लोफेनाक और केटोरोलैक लंबे समय तक लेने पर पेट में अल्सर, आंतरिक ब्लीडिंग, किडनी खराब होने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देते हैं.  इसके बावजूद ये दवाएं कई जगह बिना पर्ची के आसानी से मिल जाती हैं.

लंबे समय से खुलकर हो रहा यूज

एक्सपर्ट बताते हैं कि सरकार द्वारा जिस निमेसुलाइड बैन पर रोक लगाई गई है, उसे लीवर के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. यह दवा कई देशों में पहले ही प्रतिबंधित है और भारत में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है. इसके बाद भी लंबे समय तक इसका खुलेआम इस्तेमाल होता रहा. एक्सपर्ट यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि हर बुखार को सामान्य फ्लू मानना भारी भूल हो सकती है. डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, टीबी, यूरिन इंफेक्शन और मेनिन्जाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों की शुरुआत भी बुखार से होती है. ऐसे में सिर्फ बुखार की दवा लेने से बीमारी दब जाती है और सही इलाज में देरी हो जाती है, जो जानलेवा साबित हो सकती है.

डॉक्टर से सलाह लेना क्यों जरूरी?

भारत में दवाओं को अलग-अलग शेड्यूल में रखा गया है. कई पेनकिलर शेड्यूल H के तहत आते हैं, यानी इन्हें केवल डॉक्टर की पर्ची पर बेचा जाना चाहिए. लेकिन ये दवाएं बिना पर्ची के भी मिल जाती हैं. इसके अलावा दवाओं के मिलते-जुलते ब्रांड नाम भी एक बड़ा खतरा हैं, जिससे गलत दवा मिलने का जोखिम बना रहता है. स्वास्थ्य जानकारों का कहना है कि खुद से दवा लेने की आदत से पेट में अल्सर, अंदरूनी ब्लीडिंग, लीवर फेलियर, किडनी डैमेज और हार्ट अटैक तक का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों सलाह देते हैं कि बुखार या दर्द होने पर खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से परामर्श लिया जाए.

यह भी पढ़ें: ड्राइविंग के दौरान तेज संगीत सुनना कितना खतरनाक, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 05 Jan 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Painkiller Side Effects Self Medication Risks Fever Medicine Side Effects
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वेनेजुएला के बाद अगला निशाना कौन, ट्रंप के खुफिया दस्तावेज में सारा भेद खुल गया!
वेनेजुएला के बाद अगला निशाना कौन, ट्रंप के खुफिया दस्तावेज में सारा भेद खुल गया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Meets CM Yogi: Delhi में PM Modi से CM Yogi की हुई मुलाकात |
BMC Election 2026: AIMIM की चुनाव रैली में आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन! | Maharashtra Election
लड़की ने वकील को बनाया हनीट्रैप का शिकार, अश्लील वीडियो बनाकर मांगे 40 लाख.. Barmer की खबर हिला देगी
FASTag में बड़ा बदलाव | 1 February से KYV आसान होगा | Paisa Live
Nicolas Maduro का भारत से पुराना नाता! सत्य साईं बाबा के भक्त कैसे बने वेनेजुएला के राष्ट्रपति?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेनेजुएला के बाद अगला निशाना कौन, ट्रंप के खुफिया दस्तावेज में सारा भेद खुल गया!
वेनेजुएला के बाद अगला निशाना कौन, ट्रंप के खुफिया दस्तावेज में सारा भेद खुल गया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग
ट्रेंडिंग
Video: बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
Parenting
Baby Discipline Tips: बच्चा मारने या काटने लगे तो क्या करें? जानें 1 साल के बच्चों को अनुशासन सिखाने का सही तरीका
बच्चा मारने या काटने लगे तो क्या करें? जानें 1 साल के बच्चों को अनुशासन सिखाने का सही तरीका
नौकरी
डाक विभाग में सरकारी नौकरी का मौका, 10वीं पास ड्राइवर के लिए भर्ती, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
डाक विभाग में सरकारी नौकरी का मौका, 10वीं पास ड्राइवर के लिए भर्ती, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget