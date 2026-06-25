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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलPubic Hair Removal Good or Bad: प्राइवेट पार्ट के बाल हटाना जरूरी है या नहीं? जान लें अपने काम की बात

Pubic Hair Removal Good or Bad: प्राइवेट पार्ट के बाल हटाना जरूरी है या नहीं? जान लें अपने काम की बात

प्राइवेट पार्ट पर बाल होने से अक्सर तमाम तरह की समस्याएं होने लगती हैं. चलिए, आपको बताते हैं कि इन बालों को हटाना सही है या नहीं है और एक्सपर्ट क्या कहते हैं.

Written By : सोनम  | Updated at : 25 Jun 2026 10:13 AM (IST)
प्राइवेट पार्ट पर बाल होने से अक्सर तमाम तरह की समस्याएं होने लगती हैं. चलिए, आपको बताते हैं कि इन बालों को हटाना सही है या नहीं है और एक्सपर्ट क्या कहते हैं.

हमारे शरीर के हर हिस्से की तरह प्राइवेट पार्ट की साफ-सफाई भी बेहद जरूरी है. यह हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए यहां संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है. खासतौर पर पसीना, बैक्टीरिया और गंदगी अगर जमा हो जाए तो कई तरह की स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं.

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कई लोग प्यूबिक हेयर को हटाना सही मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें बॉडी की नैचुरल प्रोटेक्शन समझकर नहीं हटाते. सवाल यह है कि क्या इन्हें रिमूव करना जरूरी है? डॉक्टरों के अनुसार, प्यूबिक हेयर को पूरी तरह हटाना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ-सफाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.
कई लोग प्यूबिक हेयर को हटाना सही मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें बॉडी की नैचुरल प्रोटेक्शन समझकर नहीं हटाते. सवाल यह है कि क्या इन्हें रिमूव करना जरूरी है? डॉक्टरों के अनुसार, प्यूबिक हेयर को पूरी तरह हटाना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ-सफाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.
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कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. युगल राजपूत बताते हैं कि समय-समय पर प्राइवेट पार्ट के आसपास के बालों को साफ करना चाहिए. लंबे समय तक बाल न हटाने से पसीना और गंदगी जमा हो सकती है, जिससे बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है.
कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. युगल राजपूत बताते हैं कि समय-समय पर प्राइवेट पार्ट के आसपास के बालों को साफ करना चाहिए. लंबे समय तक बाल न हटाने से पसीना और गंदगी जमा हो सकती है, जिससे बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है.
Published at : 25 Jun 2026 10:13 AM (IST)
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