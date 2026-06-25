कई लोग प्यूबिक हेयर को हटाना सही मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें बॉडी की नैचुरल प्रोटेक्शन समझकर नहीं हटाते. सवाल यह है कि क्या इन्हें रिमूव करना जरूरी है? डॉक्टरों के अनुसार, प्यूबिक हेयर को पूरी तरह हटाना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ-सफाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.