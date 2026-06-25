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Pubic Hair Removal Good or Bad: प्राइवेट पार्ट के बाल हटाना जरूरी है या नहीं? जान लें अपने काम की बात
प्राइवेट पार्ट पर बाल होने से अक्सर तमाम तरह की समस्याएं होने लगती हैं. चलिए, आपको बताते हैं कि इन बालों को हटाना सही है या नहीं है और एक्सपर्ट क्या कहते हैं.
हमारे शरीर के हर हिस्से की तरह प्राइवेट पार्ट की साफ-सफाई भी बेहद जरूरी है. यह हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए यहां संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है. खासतौर पर पसीना, बैक्टीरिया और गंदगी अगर जमा हो जाए तो कई तरह की स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 10:13 AM (IST)
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