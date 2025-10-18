शनिदेव की सही विधि से पूजा करना जरूरी है. पूजा करते समय विशेष सावधानी रखना जरूरी होता है. छोटी सी गलती भी शनिदेव को नाराज कर सकती है. इससे आपको मनचाहा फल नहीं मिलेगा. बल्कि नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है. इसलिए सही विधि से पूजन कर शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है. इससे घर में सुख-शांति आती है. महिलाओं के लिए शनिदेव की पूजा करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में-