हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मनंदी के कानों में क्यों फुसफुसाते हैं भक्त? जानिए इसके पीछे की मान्यताएं

नंदी के कानों में क्यों फुसफुसाते हैं भक्त? जानिए इसके पीछे की मान्यताएं

Tradition of whispering in Nandi: देशभर के अधिकतर शिव मंदिरों में भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नंदी के कानों में फुसफुसाते हैं. क्या सच में इसके पीछे कोई धार्मिक मान्यताएं हैं या लोक परंपरा?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 08 Nov 2025 12:35 PM (IST)
Tradition of whispering in Nandi: देशभर के अधिकतर शिव मंदिरों में भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नंदी के कानों में फुसफुसाते हैं. क्या सच में इसके पीछे कोई धार्मिक मान्यताएं हैं या लोक परंपरा?

नंदी के कान में फुसफुसाने की धार्मिक मान्यता

1/5
हिंदू धर्म में नंदी के कानों में अपनी इच्छा फुसफुसाने की परंपरा काफी पवित्र मानी जाती है. शिवजी के किसी भी मंदिर में भक्त नंदी के कान में धीरे से अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं. आखिर ऐसा करने के पीछे क्या धार्मिक मान्यताएं हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में.
हिंदू धर्म में नंदी के कानों में अपनी इच्छा फुसफुसाने की परंपरा काफी पवित्र मानी जाती है. शिवजी के किसी भी मंदिर में भक्त नंदी के कान में धीरे से अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं. आखिर ऐसा करने के पीछे क्या धार्मिक मान्यताएं हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में.
2/5
हिंदू परंपराओं में, नंदी को न केवल भगवान शिव का पवित्र बैल बताया गया है, बल्कि उनका शाश्वत द्वारपाल और संदेशवाहक भी कहा जाता है. भक्त नंदी के कान में फुसफुसाते हैं क्योंकि माना जाता है कि, उनके कान में बोली गई हर बात शिव जी तक पहुंचती हैं.
हिंदू परंपराओं में, नंदी को न केवल भगवान शिव का पवित्र बैल बताया गया है, बल्कि उनका शाश्वत द्वारपाल और संदेशवाहक भी कहा जाता है. भक्त नंदी के कान में फुसफुसाते हैं क्योंकि माना जाता है कि, उनके कान में बोली गई हर बात शिव जी तक पहुंचती हैं.
3/5
नंदी के कान में बोलने की जगह फुसफुसाया इसलिए जाता है कि, क्योंकि यह आत्मीयता और विश्वासनीयत को दर्शाता है, मानो कोई अपनी निजी चीजों को साझा कर रह हो. नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि, आपका संदेश बिना किसी रुकावट के शिवजी के पास पहुंचता है.
नंदी के कान में बोलने की जगह फुसफुसाया इसलिए जाता है कि, क्योंकि यह आत्मीयता और विश्वासनीयत को दर्शाता है, मानो कोई अपनी निजी चीजों को साझा कर रह हो. नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि, आपका संदेश बिना किसी रुकावट के शिवजी के पास पहुंचता है.
4/5
नंदी के कान में अपनी इच्छाओं को फुसफुसाने भक्त अपनी प्रार्थनाओं पर एकाग्र होकर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसकी ईमानीदारी बढ़ती है. नंदी के कानों में अपनी इच्छाओं को जाहिर करने के पीछे ये भी मान्यता है कि, इससे आपकी बात सीधे शिव तक पहुंचती है.
नंदी के कान में अपनी इच्छाओं को फुसफुसाने भक्त अपनी प्रार्थनाओं पर एकाग्र होकर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसकी ईमानीदारी बढ़ती है. नंदी के कानों में अपनी इच्छाओं को जाहिर करने के पीछे ये भी मान्यता है कि, इससे आपकी बात सीधे शिव तक पहुंचती है.
5/5
नंदी के कानों में फुसफुसाने की परंपरा किसी भी धार्मिक ग्रंथ या शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है. यह मान्यताएं लोक परंपराओं पर आधारित है, जो समय के साथ भक्ति भाव में घूल मिल गई.
नंदी के कानों में फुसफुसाने की परंपरा किसी भी धार्मिक ग्रंथ या शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है. यह मान्यताएं लोक परंपराओं पर आधारित है, जो समय के साथ भक्ति भाव में घूल मिल गई.
Published at : 08 Nov 2025 12:35 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Nandi

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये बेहद क्रूर फैसला...', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़के अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव
'ये बेहद क्रूर फैसला', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़के अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, पूरा इलाका काले धुंए से ढका ।
Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये बेहद क्रूर फैसला...', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़के अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव
'ये बेहद क्रूर फैसला', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़के अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
छोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो
छोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
यूटिलिटी
यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स
यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget