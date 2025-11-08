नंदी के कानों में क्यों फुसफुसाते हैं भक्त? जानिए इसके पीछे की मान्यताएं

नंदी के कान में बोलने की जगह फुसफुसाया इसलिए जाता है कि, क्योंकि यह आत्मीयता और विश्वासनीयत को दर्शाता है, मानो कोई अपनी निजी चीजों को साझा कर रह हो. नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि, आपका संदेश बिना किसी रुकावट के शिवजी के पास पहुंचता है.