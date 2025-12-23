हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tulsi Niyam: शास्त्र से लेकर विज्ञान तक चेतावनी, रात में तोड़ी तुलसी तो हो सकता है बड़ा नुकसान

Tulsi Niyam: शास्त्र से लेकर विज्ञान तक चेतावनी, रात में तोड़ी तुलसी तो हो सकता है बड़ा नुकसान

Tulsi Niyam: हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र पौधा माना गया है, जिसे रात के समय तोड़ने की मनाही होती है. आइये जानते हैं आखिर क्यों शास्त्रों में रात के समय तुलसी तोड़ना वर्जित बताया गया है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 23 Dec 2025 07:16 AM (IST)
Tulsi Niyam: हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र पौधा माना गया है, जिसे रात के समय तोड़ने की मनाही होती है. आइये जानते हैं आखिर क्यों शास्त्रों में रात के समय तुलसी तोड़ना वर्जित बताया गया है.

तुलसी नियम

1/8
हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना जाता है. तुलसी की पूजा करने के साथ ही इसे छूने या तोड़ने के भी कई नियम हैं. शास्त्रों में खासकर रात के समय तुलसी तोड़ना वर्जित है.
हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना जाता है. तुलसी की पूजा करने के साथ ही इसे छूने या तोड़ने के भी कई नियम हैं. शास्त्रों में खासकर रात के समय तुलसी तोड़ना वर्जित है.
2/8
शास्त्रों के अनुसार, रविवार, एकादशी, ग्रहण आदि जैसे दिनों में तुलसी तोड़ना वर्जित होता है. लेकिन इसी के साथ रात के समय भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए.
शास्त्रों के अनुसार, रविवार, एकादशी, ग्रहण आदि जैसे दिनों में तुलसी तोड़ना वर्जित होता है. लेकिन इसी के साथ रात के समय भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए.
Published at : 23 Dec 2025 07:16 AM (IST)
Tags :
Tulsi Tulsi Puja Tulsi Niyam Hindu Shastra

