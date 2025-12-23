एक्सप्लोरर
Tulsi Niyam: शास्त्र से लेकर विज्ञान तक चेतावनी, रात में तोड़ी तुलसी तो हो सकता है बड़ा नुकसान
Tulsi Niyam: हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र पौधा माना गया है, जिसे रात के समय तोड़ने की मनाही होती है. आइये जानते हैं आखिर क्यों शास्त्रों में रात के समय तुलसी तोड़ना वर्जित बताया गया है.
तुलसी नियम
1/8
2/8
Published at : 23 Dec 2025 07:16 AM (IST)
Tags :Tulsi Tulsi Puja Tulsi Niyam Hindu Shastra
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 23 December 2025: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
ऐस्ट्रो
10 Photos
नया साल 2026 आने से पहले घर में लाएं ये 9 चीजें! तनाव दूर होने के साथ नेगेटिव एनर्जी होगी दूर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion