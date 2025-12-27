Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका में एयरलाइंस ने क्रिसमस जैसे बड़े त्योहार के बावजूद शुक्रवार (26 दिसंबर) को 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं, क्योंकि देश के कई हिस्सों में भीषण तूफान की चेतावनी और भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया. देश के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में रात भर में 10 इंच तक बर्फबारी होने की आशंका है और इसके चलते तापमान के शून्य से नीचे गिरने की संभावना है.

न्यूयॉर्क में सबसे बुरा हाल

फ्लाइट अवेयर वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार को दोपहर 1:00 बजे तक कम से कम 1,191 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 3,974 उड़ानों में देरी हुई. सबसे बुरा असर न्यूयॉर्क के 3 प्रमुख एयरपोर्ट लागार्डिया (LaGuardia), जेएफके (JFK) और नेशार्क (Newark) पर देखने को मिला, जहां सबसे ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं. इसके अलावा बोस्टन और डेट्रायट के हवाई अड्डों पर भी यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. राष्ट्रीय मौसम सेवा (एनडब्ल्यूएस) ने ऊपरी ग्रेट लेक्स इलाके में बर्फबारी की भविष्यवाणी की है और तूफान का केंद्र उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है.

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में छुट्टियों से लौट रहे यात्रियों के लिए सड़क की खतरनाक स्थिति को लेकर चेतावनी जारी की गई है. न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि शीतकालीन तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है और शहर के कर्मचारियों को सड़कों से बर्फ हटाने के लिए तैनात किया गया है.

यात्रियों को अलर्ट रहने की सलाह

अमेरिकी एयरलाइंस कंपनियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यात्रियों को अलर्ट रहने की सलाह दी. एयरलाइंस का कहना है कि यात्री फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर आने से पहले स्टेटस जरूर चेक कर लें. NWS ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ग्रेट लेक्स से लेकर न्यू इंग्लैंड तक हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं.

फ्लाइट अवेयर के मिजरी मैप पर अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के अलावा शिकागो के एयरपोर्ट सबसे ऊपर थे, जो उड़ान में देरी और रद्द होने की स्थिति को दर्शाते हैं. वेबसाइट के अनुसार नेशनल वेदर सर्विस (NWS) की ओर से जारी की गई चेतावनी के बाद न्यूयॉर्क क्षेत्र के हवाई अड्डों पर करीब 785 उड़ानें रद्द की गई हैं.

