हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण

अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण

अमेरिका में क्रिसमस के साथ ही विंटर वेकेशन शुरू हो गए हैं. इसके बावजूद फ्लाइट्स को लेकर यात्री काफी परेशान हैं. अमेरिकी एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को अलर्ट रहने की सलाह दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 27 Dec 2025 11:38 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका में एयरलाइंस ने क्रिसमस जैसे बड़े त्योहार के बावजूद शुक्रवार (26 दिसंबर) को 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं, क्योंकि देश के कई हिस्सों में भीषण तूफान की चेतावनी और भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया. देश के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में रात भर में 10 इंच तक बर्फबारी होने की आशंका है और इसके चलते तापमान के शून्य से नीचे गिरने की संभावना है. 

न्यूयॉर्क में सबसे बुरा हाल
फ्लाइट अवेयर वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार को दोपहर 1:00 बजे तक कम से कम 1,191 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 3,974 उड़ानों में देरी हुई. सबसे बुरा असर न्यूयॉर्क के 3 प्रमुख एयरपोर्ट लागार्डिया (LaGuardia), जेएफके (JFK) और नेशार्क (Newark) पर देखने को मिला, जहां सबसे ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं. इसके अलावा बोस्टन और डेट्रायट के हवाई अड्डों पर भी यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. राष्ट्रीय मौसम सेवा (एनडब्ल्यूएस) ने ऊपरी ग्रेट लेक्स इलाके में बर्फबारी की भविष्यवाणी की है और तूफान का केंद्र उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है. 

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में छुट्टियों से लौट रहे यात्रियों के लिए सड़क की खतरनाक स्थिति को लेकर चेतावनी जारी की गई है. न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि शीतकालीन तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है और शहर के कर्मचारियों को सड़कों से बर्फ हटाने के लिए तैनात किया गया है.

यात्रियों को अलर्ट रहने की सलाह
अमेरिकी एयरलाइंस कंपनियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यात्रियों को अलर्ट रहने की सलाह दी. एयरलाइंस का कहना है कि यात्री फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर आने से पहले स्टेटस जरूर चेक कर लें. NWS ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ग्रेट लेक्स से लेकर न्यू इंग्लैंड तक हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं.

फ्लाइट अवेयर के मिजरी मैप पर अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के अलावा शिकागो के एयरपोर्ट सबसे ऊपर थे, जो उड़ान में देरी और रद्द होने की स्थिति को दर्शाते हैं. वेबसाइट के अनुसार नेशनल वेदर सर्विस (NWS) की ओर से जारी की गई चेतावनी के बाद न्यूयॉर्क क्षेत्र के हवाई अड्डों पर करीब 785 उड़ानें रद्द की गई हैं. 

ये भी पढ़ें

India-Bangladesh Relations: '1971 का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, होलोकॉस्ट से भी...', भारतीय सेना के अधिकारी ने पाकिस्तान के काले कारनामों पर दिया बड़ा बयान

Published at : 27 Dec 2025 10:55 AM (IST)
Tags :
Airport US New York FLIGHT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
हरियाणा
Haryana: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
हरियाणा: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
बॉलीवुड
निक जोनस ने बनाया बेटी मालती का डॉल हाउस, पार्टी और परिवार संग की खूब मस्ती, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
Advertisement

वीडियोज

UP SIR Vote Cut: यूपी में कट गए 2.89 करोड़ नाम, आखिर किसे हुआ बड़ा नुकसान?
Maharashtra Politics: Sharad Pawar और Ajit Pawar में गठबंधन पर नहीं बनी बात | Breaking | ABP News
Top News: 9 बजे की बड़ी खबरें | Unnao Case | Bangladesh | SIR | UP | Salman Khan Birthday |Pollution
Cold Wave: पहाड़ो से मैदान तक ठंड का कहर , IMD ने इन राज्यों में जारी की चेतावनी | Weather Alert
Salman Khan Birthday: सलमान खान ने धूमधाम से मनाया 60वां बर्थडे, ये बड़ी हस्तियां हुईं शामिल | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
हरियाणा
Haryana: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
हरियाणा: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
बॉलीवुड
निक जोनस ने बनाया बेटी मालती का डॉल हाउस, पार्टी और परिवार संग की खूब मस्ती, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की हटाई सिक्योरिटी, हंसल मेहता की सुरक्षा भी ली वापस
मुंबई पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की हटाई सिक्योरिटी, हंसल मेहता की सुरक्षा भी ली वापस
जनरल नॉलेज
बिकिनी पहनी या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान, यहां पर्यटकों के लिए बड़े अजीब हैं नियम
बिकिनी पहनी या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान, यहां पर्यटकों के लिए बड़े अजीब हैं नियम
हेल्थ
आजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे ज‍िनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
आजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे ज‍िनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget