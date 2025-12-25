एक्सप्लोरर
Nazar Dosh: नजर उतारने के लिए सेंधा या सादा कौन सा नमक लेना चाहिए ?
Nazar Dosh: नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए कई लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं नजर उतारने के लिए सेंधा, सादा या काला नमक, किस नमक का उपयोग करना सही है.
नमक से नजर उतारना
1/6
2/6
Published at : 25 Dec 2025 06:22 AM (IST)
Tags :Evil Eye Nazar Dosh Namak Upay
ऐस्ट्रो
8 Photos
Vastu Tips For Office: कॉर्पोरेट लाइफ में सफलता और समृद्धि के लिए वास्तु से जुड़े 8 असरदार उपाय!
ऐस्ट्रो
6 Photos
शनि का मीन राशि में गोचर: 2026 में इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और तरक्की!
ऐस्ट्रो
6 Photos
Baba Vanga Predictions 2026: धरती पर दिखेगा एलियन स्पेसक्राफ्ट? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी फिर वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बांग्लादेश में खत्म होगा भारत विरोधी ट्रेंड या यूनुस की खींची लकीर पर चलेंगे तारिक रहमान? जानें क्या होगा एजेंडा
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
क्रिकेट
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion