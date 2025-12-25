नजर उतारने के लिए सेंधा नमक सबसे बेहतर माना जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार सेंधा नमक को नमक का प्राकृतिक रूप होने के कारण सबसे शुद्ध माना जाता है. इसमें नेगेटिव एनर्जी को सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है. यह घर की शुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह और विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायक होता है.