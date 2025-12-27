'बिग बॉस 19' से तो तान्या मित्तल की पॉपुलैरिटी में और भी ज्यादा चार चांद लग चुका है. शो को खत्म हुए काफी दिन हो गए हैं लेकिन तान्या मित्तल अभी भी चारों तरफ छाई हुई हैं. जब तान्या शो में थीं और अपनी अमीरी और बिजनेस के बारें में बात किया करती थीं, तब लोग उन्हें झूठी समझा करते थे.

लोग कहते थे कि तान्या सिर्फ झूठ बोल रही है. अब जब तान्या बिग बॉस 19 के घर से बाहर आ चुकी हैं तो हाल ही में उन्होंने अपनी फैक्ट्री का दौरा करवाया है, जिसका एक वीडियो इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है. चलिए जानते हैं कि आखिर तान्या की फैक्ट्री में क्या बनता है.

'बिग बॉस 19' के घर से बाहर निकलने के बाद तान्या मित्तल लगातार इंटरव्यू दे रही हैं. हाल ही में उन्होंने न्यूज पिंच से बात की और अपनी फैक्ट्री को अंदर से दिखाया. तान्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें साफ-साफ उनकी कंपनी के अंदर बनने वाला प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है.

तान्या की फैक्ट्री में बनता है ये प्रोडक्ट

दरअसल, तान्या एक फार्मा कंपनी की मालकिन हैं, जिसके अंदर कंडोम बनता है. वीडियो में कंडोम को बनाने का प्रोसेस भी देखने को मिल रहा है. तान्या से इस दौरान ये भी पूछा गया कि इस प्रोडक्ट का बिजनेस करने का फैसला करना काफी बोल्ड रहा होगा.

View this post on Instagram A post shared by News Pinch (@thenewspinch)

क्योंकि, लोग तो इसके बारे में बात करने से भी बचते हैं. इस पर उन्होंने हां में जवाब दिया था. आपको बता दें कि 'बिग बॉस 19' के अंदर तान्या को लेकर मालती चाहर ने कहा था कि वो एडल्ट टॉय का बिजनेस करती है. मालती के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था.

तान्या मित्तल अपने अमीरी के बयान को लेकर शो के अंदर भी और शो के बाहर भी लोग उन्हें काफी ट्रोल किया करते थे. अब इस वीडियो को शेयर कर तान्या ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है. हालांकि, तान्या को ट्रोल्स से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है.

