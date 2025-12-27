हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'भगवान ने सैकड़ों मासूमों को बचा लिया', बिहार के रोहतास रोपवे हादसे पर RJD का बड़ा हमला

'भगवान ने सैकड़ों मासूमों को बचा लिया', बिहार के रोहतास रोपवे हादसे पर RJD का बड़ा हमला

Bihar News: रोहतास रोपवे हादसे पर राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य की नीतीश कुमार सरकार पहर हमला बोला है, राजद ने कहा कि ईश्वर ने सरकार में बैठे भ्रष्ट भूखे भेड़ियों से सैकड़ों मासूम जानों को बचा लिया.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 Dec 2025 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के रोहतास जिले में शुक्रवार (26 दिसंबर) को हुए रोपवे हादसे पर अब प्रदेश की सियासत गरमा गई है, प्रदेश के प्रमुख सियासी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने एक्स पोस्ट (पूर्व में ट्वीटर) के जरिये राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बोला है. राजद ने सरकार पर कमीशनखोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के ऑफिशियल एक्स हैंडल से रोहतास रोपवे हादसे को लेकर सरकार पर हमला बोला गया है. राजद ने एक्स पोस्ट में लिखा, "भाजपा नीतीश सरकार की कमीशनखोरी की भेंट चढ़ा एक और परियोजना. रोहतास में नवनिर्मित रोप वे हुआ ध्वस्त."

'ट्रायल रन में करोड़ों स्वाहा'

आरजेडी ने आगे कहा कि, "ट्रायल रन में ही करोड़ों स्वाहा. 1 जनवरी को आम जनता के लिए यह रोप वे खोला जाने वाला था. ईश्वर ने सरकार में बैठे भ्रष्ट भूखे भेड़ियों से सैकड़ों मासूम जानों को बचा लिया.

ट्रायल के दौरान ध्वस्त हो गया था रोपवे का हिस्सा

दरअसल, बीते 26 दिसंबर को रोहतास जिले में रोहतासगढ़ किला और रोहितेश्वर धाम को जोड़ने वाले नवनिर्मित रोपवे का परीक्षण के दौरान हिस्सा ध्वस्त हो गया. चार ट्रॉलियां और एक टावर क्षतिग्रस्त हुए है. हालांकि, गनीमत की बात यह रही है कि इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ.

रोपवे हादसे पर अधिकारियों ने क्या कहा?

वहीं इस हादसे को लेकर अधिकारियों ने कहा कि ट्रायल के समय रोपवे से जुड़ा एक टावर भी क्षतिग्रस्त हो गया. इस हादसे में चार ट्रॉलियाों को भी नुकसान पहुंचा है. अधिकारियों ने कहा कि मौके पर मौजूद मजदूरों ने समय रहते सावधानी दिखाते हुए खुद को सुरक्षित बचा लिया.

ट्रायल सफल होने के बाद ही होगा रोपवे का संचालन

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अभियंता खुर्शीद करीम ने कहा कि मामले की जांच के लिए कोलकाता से विशेषज्ञों की एक टीम आ रही है. यह भी कहा है कि जब तक सभी ट्रायल सफल नहीं हो जाते और अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते है. तब तक रोपवे को आम लोगों के लिए संचालित नहीं किया जाएगा.

Published at : 27 Dec 2025 12:29 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Rohtas News RJD BIHAR NEWS Rohtas Ropeway Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
हरियाणा
Haryana: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
हरियाणा: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
बॉलीवुड
निक जोनस ने बनाया बेटी मालती का डॉल हाउस, पार्टी और परिवार संग की खूब मस्ती, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
Advertisement

वीडियोज

UP SIR Report: 'अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं', SIR रिपोर्ट पर Pankaj Chaudhary ने दिया बड़ा बयान | BJP
Unnao Case: Kuldeep Sengar के समर्थन में आए Brij Bhushan Sharan Singh | Breaking | BJP | ABP News
Bihar Politics: 'भगवान ने सैकड़ों मासूमों को बचा..', BJP-नीतीश सरकार पर RJD ने साधा निशाना |Breaking
Haridwar Firing Case: हरिद्वार गोलीकांड में घायल हिस्ट्रीशीटर की मौत | Haridwar | Vinay Tyagi death
UP SIR Vote Cut: यूपी में कट गए 2.89 करोड़ नाम, आखिर किसे हुआ बड़ा नुकसान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
हरियाणा
Haryana: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
हरियाणा: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
बॉलीवुड
निक जोनस ने बनाया बेटी मालती का डॉल हाउस, पार्टी और परिवार संग की खूब मस्ती, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PM खुद कहते हैं, फांसी पर चढ़ा...', उन्नाव रेप पीड़िता का जिक्र कर बोलीं नेहा सिंह राठौर
'PM खुद कहते हैं, फांसी पर चढ़ा...', उन्नाव रेप पीड़िता का जिक्र कर बोलीं नेहा सिंह राठौर
ट्रेंडिंग
टार्जन द वंडर कार... सड़क पर बिना इंजन के दौड़ती दिखी Alto 800, वीडियो देख यूजर्स भी हैरान
टार्जन द वंडर कार... सड़क पर बिना इंजन के दौड़ती दिखी Alto 800, वीडियो देख यूजर्स भी हैरान
लाइफस्टाइल
स्लीप डिवोर्स... कपल्स दे रहे भर-भर कर पॉजिटिव रिव्यू, जानें इस ट्रेंड के बारे में
स्लीप डिवोर्स... कपल्स दे रहे भर-भर कर पॉजिटिव रिव्यू, जानें इस ट्रेंड के बारे में
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget