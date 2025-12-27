हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीएसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन, नजदीक है अप्लाई करने की डेट, पढ़ें डिटेल्स

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन, नजदीक है अप्लाई करने की डेट, पढ़ें डिटेल्स

SSC GD Constable भर्ती 2026 के लिए 25 हजार से ज्यादा पदों पर आवेदन की प्रक्रिया जारी है और आखिरी तारीख बेहद नजदीक है. कैंडिडेट्स फटाफट आवेदन कर लें.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 27 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो युवा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एसएसएफ जैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है. खास बात यह है कि आवेदन की अंतिम तारीख अब बेहद नजदीक है, ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे बिना देरी किए फॉर्म भर लें.

SSC GD कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 के तहत कुल 25,487 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को देश के अलग-अलग केंद्रीय सुरक्षा बलों में तैनात किया जाएगा. इनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एसएसएफ शामिल हैं. इन बलों में नौकरी पाने के बाद उम्मीदवार देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे.

जरूरी तारीखें जान लें

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 की रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 1 जनवरी 2026 तय की गई है. अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 8 से 10 जनवरी 2026 तक का समय दिया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन

SSC GD कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती खास तौर पर उन युवाओं के लिए है, जो कम पढ़ाई के बाद भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं.

उम्र सीमा क्या है

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पूर्व सैनिक शामिल हैं.

कितना देना होगा आवेदन शुल्क

सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, महिलाओं, SC, ST, EWS और पूर्व सैनिकों को शुल्क में छूट दी गई है. इन वर्गों के उम्मीदवार बिना शुल्क या कम शुल्क में आवेदन कर सकते हैं.

चयन कैसे होगा

SSC GD कॉन्स्टेबल भर्ती में चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी. इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक परीक्षा देनी होगी. इसके बाद मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा. सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. इसके बाद अंतिम रूप से चयन किया जाएगा.

कितनी मिलेगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के वेतनमान के अनुसार सैलरी दी जाएगी. SSC GD कॉन्स्टेबल का वेतन पे लेवल-3 के तहत आता है. इसमें सैलरी लगभग 21,700 रुपये से 69,100 रुपये प्रति माह तक होती है. इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं. समय के साथ प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी का भी मौका मिलता है.

आवेदन कैसे करें

SSC GD कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करना पूरी तरह ऑनलाइन है. उम्मीदवारों को सबसे पहले ssc.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. वहां Apply Online लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी की मदद से रजिस्ट्रेशन करें. लॉगइन करने के बाद जरूरी जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सब्मिट कर दें और उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लें.

Published at : 27 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Tags :
Education SSC JObs
