हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मShani Dev: शनि देव को काला रंग क्यों है? जानिए न्याय और कर्मप्रधान देवता की कथा!

Shani Dev: शनि देव को काला रंग क्यों है? जानिए न्याय और कर्मप्रधान देवता की कथा!

Shani Dev: शनिवार के दिन शनि देव की उपासना की जाती है. ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म प्रधान ग्रह माना जाता है. आइए जानते हैं आखिर क्यों कलयुग के जजों का काले रंग से क्या संबंध है?

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 04 Oct 2025 11:14 AM (IST)
Shani Dev: शनिवार के दिन शनि देव की उपासना की जाती है. ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म प्रधान ग्रह माना जाता है. आइए जानते हैं आखिर क्यों कलयुग के जजों का काले रंग से क्या संबंध है?

शनि को काला रंग क्यों पसंद है?

1/6
हिंदू धर्म में शनि देव को न्यायाधीश या कर्म फलदाता के नाम से भी जाना जाता है. इसके पीछे भी कई कथाएं हैं. मान्यता है कि शनि देव हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा-जोखा भी रखते हैं. धार्मिक मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करके उनके प्रकोप से नहीं बच सकता है. उनकी तीव्र दृष्टि गलत करने वाले मनुष्य को जरूर सजा देती है. शनिदेव अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार तुरंत फल देते हैं.
हिंदू धर्म में शनि देव को न्यायाधीश या कर्म फलदाता के नाम से भी जाना जाता है. इसके पीछे भी कई कथाएं हैं. मान्यता है कि शनि देव हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा-जोखा भी रखते हैं. धार्मिक मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करके उनके प्रकोप से नहीं बच सकता है. उनकी तीव्र दृष्टि गलत करने वाले मनुष्य को जरूर सजा देती है. शनिदेव अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार तुरंत फल देते हैं.
2/6
शनिदेव का प्रिय रंग काला होता है. काला रंग गंभीरता, शक्ति और नकारात्मकता से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है. यह काला रंग भी शनिदेव को न्याय के रूप में अनादि देव शिव से आशीर्वाद के रूप में मिला था. भारतीय संस्कृति में बुरी नजर से बचने के लिए भी काले रंग का प्रयोग किया जाता है. मान्यता है कि काले रंग का उपयोग करने से व्यक्ति शनि की कठोर दृष्टि से बच सकता है और उसे राहत मिलती है.
शनिदेव का प्रिय रंग काला होता है. काला रंग गंभीरता, शक्ति और नकारात्मकता से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है. यह काला रंग भी शनिदेव को न्याय के रूप में अनादि देव शिव से आशीर्वाद के रूप में मिला था. भारतीय संस्कृति में बुरी नजर से बचने के लिए भी काले रंग का प्रयोग किया जाता है. मान्यता है कि काले रंग का उपयोग करने से व्यक्ति शनि की कठोर दृष्टि से बच सकता है और उसे राहत मिलती है.
3/6
पुराणों में कहा गया है कि शनि देव की माता छाया भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं. उनके गर्भ में जब शनि देव थे तब उनकी माता ने एक तेजस्वी पुत्र के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की. इस कारण धूप व गर्मी की की तपिश से गर्भ में ही शनिदेव का रंग काला हो गया. जब शनि पैदा हुए तब वे काले थे. उनके काले रंग को देखकर सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इंकार कर दिया. इससे क्रोधित शनि ने शिवजी की कठोर तपस्या की.
पुराणों में कहा गया है कि शनि देव की माता छाया भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं. उनके गर्भ में जब शनि देव थे तब उनकी माता ने एक तेजस्वी पुत्र के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की. इस कारण धूप व गर्मी की की तपिश से गर्भ में ही शनिदेव का रंग काला हो गया. जब शनि पैदा हुए तब वे काले थे. उनके काले रंग को देखकर सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इंकार कर दिया. इससे क्रोधित शनि ने शिवजी की कठोर तपस्या की.
4/6
भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि तुम सबसे शक्तिशाली ग्रह बनोगे और तुम्हारी पूजा अनंत काल तक होती रहेगी. तुम न्याय के सच्चे देवता के रूप में जाने जाओगे. उसके बाद से ही शनि देव का प्रिय रंग काला और वह न्यायाधीश के रूप में प्रसिद्ध हो गए. शिव जी के वरदान से शनि अत्यंत शक्तिशाली देव बन गये.
भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि तुम सबसे शक्तिशाली ग्रह बनोगे और तुम्हारी पूजा अनंत काल तक होती रहेगी. तुम न्याय के सच्चे देवता के रूप में जाने जाओगे. उसके बाद से ही शनि देव का प्रिय रंग काला और वह न्यायाधीश के रूप में प्रसिद्ध हो गए. शिव जी के वरदान से शनि अत्यंत शक्तिशाली देव बन गये.
5/6
खुद के काले रंग का होने और सूर्य देव द्वारा काले रंग निरादर के कारण शनि देव को अपना काला रंग अत्यंत प्रिय हो गया. शनिदेव ने कहा कि जो भी भक्त उन्हें काले रंग की वस्तुएं चढ़ायेगा, वे उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगे. तभी से शनि देव को भक्त लोहे से बनी चीजें, काला तिल, काली उड़द, काला कपड़ा चढ़ा कर उनको प्रसन्न करते हैं.
खुद के काले रंग का होने और सूर्य देव द्वारा काले रंग निरादर के कारण शनि देव को अपना काला रंग अत्यंत प्रिय हो गया. शनिदेव ने कहा कि जो भी भक्त उन्हें काले रंग की वस्तुएं चढ़ायेगा, वे उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगे. तभी से शनि देव को भक्त लोहे से बनी चीजें, काला तिल, काली उड़द, काला कपड़ा चढ़ा कर उनको प्रसन्न करते हैं.
6/6
शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें: ष्ॐ शं शनैश्चराय नमःष् ष्ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमःष् ष्ॐ शन्नो देविर्भिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये. सय्योंरभीस्रवन्तुनः
शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें: ष्ॐ शं शनैश्चराय नमःष् ष्ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमःष् ष्ॐ शन्नो देविर्भिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये. सय्योंरभीस्रवन्तुनः
Published at : 04 Oct 2025 11:14 AM (IST)
Tags :
Shani Shani Dev

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे मोहम्मद यूनुस, आर्मी चीफ वकार आएंगे दिल्ली; क्या सुधरेंगे रिश्ते?
भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे मोहम्मद यूनुस, आर्मी चीफ वकार आएंगे दिल्ली; क्या सुधरेंगे रिश्ते?
महाराष्ट्र
RSS पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा- भारत को बनाना चाहते हैं ‘हिन्दू पाकिस्तान’
RSS पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा- भारत को बनाना चाहते हैं ‘हिन्दू पाकिस्तान’
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने बिगाड़ दिया अक्षय कुमार की फिल्म का गेम, हुआ बुरा हाल
'कांतारा चैप्टर 1' ने बिगाड़ दिया अक्षय कुमार की फिल्म का गेम, हुआ बुरा हाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे मोहम्मद यूनुस, आर्मी चीफ वकार आएंगे दिल्ली; क्या सुधरेंगे रिश्ते?
भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे मोहम्मद यूनुस, आर्मी चीफ वकार आएंगे दिल्ली; क्या सुधरेंगे रिश्ते?
महाराष्ट्र
RSS पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा- भारत को बनाना चाहते हैं ‘हिन्दू पाकिस्तान’
RSS पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा- भारत को बनाना चाहते हैं ‘हिन्दू पाकिस्तान’
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने बिगाड़ दिया अक्षय कुमार की फिल्म का गेम, हुआ बुरा हाल
'कांतारा चैप्टर 1' ने बिगाड़ दिया अक्षय कुमार की फिल्म का गेम, हुआ बुरा हाल
स्पोर्ट्स
India Tour Of Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
जनरल नॉलेज
लद्दाख की आर्यन घाटी में अनोखा प्रेग्नेंसी टूरिज्म, जानें इसके पीछे क्‍या है पूरी सच्‍चाई
लद्दाख की आर्यन घाटी में अनोखा प्रेग्नेंसी टूरिज्म, जानें इसके पीछे क्‍या है पूरी सच्‍चाई
लाइफस्टाइल
सोते समय सिरहाने मोबाइल रखना सेहत के लिए बन रहा खतरनाक, डॉक्टरों ने बताई बड़ी वजह
सोते समय सिरहाने मोबाइल रखना सेहत के लिए बन रहा खतरनाक, डॉक्टरों ने बताई बड़ी वजह
ट्रेंडिंग
5 बजे के बाद ऑफिस में सन्नाटा, सोशल मीडिया पर वायरल यूरोप का ऑफिस कल्चर और लोग बोले हमें भी ऐसा ही चाहिए
5 बजे के बाद ऑफिस में सन्नाटा, सोशल मीडिया पर वायरल यूरोप का ऑफिस कल्चर और लोग बोले हमें भी ऐसा ही चाहिए
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget