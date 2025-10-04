पुराणों में कहा गया है कि शनि देव की माता छाया भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं. उनके गर्भ में जब शनि देव थे तब उनकी माता ने एक तेजस्वी पुत्र के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की. इस कारण धूप व गर्मी की की तपिश से गर्भ में ही शनिदेव का रंग काला हो गया. जब शनि पैदा हुए तब वे काले थे. उनके काले रंग को देखकर सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इंकार कर दिया. इससे क्रोधित शनि ने शिवजी की कठोर तपस्या की.