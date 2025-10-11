Heaven: स्वर्ग में हम क्या करेंगे? बाइबल का चौंकाने वाला रहस्य

यीशु के साथ राज्य करेंगे: बाइबल के अनुसार, जो विश्वासी उद्धार प्राप्त करते हैं और यीशु के प्रति निष्ठावान रहते हैं, वे उसके साथ राज्य करेंगे. यह भविष्य में पृथ्वी पर मसीह के 1000 वर्षीय शासनकाल के दौरान होगा, जब यीशु राजा के रूप में शासन करेंगे और छुड़ाए हुए लोग उसके साथ सह-शासक बनेंगे. यह उन लोगों के लिए एक अधिकार और अनुग्रह है जो अपने पापमय वासनाओं पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने मन, इच्छाओं और भावनाओं को यीशु के अधीन करते हैं.