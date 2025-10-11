हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Heaven: स्वर्ग में हम क्या करेंगे? बाइबल का चौंकाने वाला रहस्य

Heaven: स्वर्ग में हम क्या करेंगे? बाइबल का चौंकाने वाला रहस्य

Heaven: बाइबल के अनुसार, स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में हमलोग क्या करेंगे? नहीं तो जान लीजिए स्वर्ग में क्या करेंगे बाइबल का चौंकाने वाला रहस्य..

By : निशात अंजुम  | Updated at : 11 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Heaven: बाइबल के अनुसार, स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में हमलोग क्या करेंगे? नहीं तो जान लीजिए स्वर्ग में क्या करेंगे बाइबल का चौंकाने वाला रहस्य..

बाइबल के अनुसार स्वर्ग में हम लोग क्या करेंगे?

1/6
बाइबल के अनुसार, स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, जहां यीशु के अनुयायियों का स्वागत किया जाएगा, खासकर जब एक नए आकाश और नई पृथ्वी की रचना होगी. यह दुख, मृत्यु और दर्द से मुक्त है, और यहां धार्मिकता का वास होगा. स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर के साथ अनंत आनंद और संगति मिलेगी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में हम लोग क्या करेंगे? नहीं तो जान लीजिए स्वर्ग में क्या करेंगे बाइबल का चौंकाने वाला रहस्य..
बाइबल के अनुसार, स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, जहां यीशु के अनुयायियों का स्वागत किया जाएगा, खासकर जब एक नए आकाश और नई पृथ्वी की रचना होगी. यह दुख, मृत्यु और दर्द से मुक्त है, और यहां धार्मिकता का वास होगा. स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर के साथ अनंत आनंद और संगति मिलेगी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में हम लोग क्या करेंगे? नहीं तो जान लीजिए स्वर्ग में क्या करेंगे बाइबल का चौंकाने वाला रहस्य..
2/6
बाइबल के अनुसार, स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, आंसू और पीड़ा से रहित होंगे, और यीशु मसीह के साथ राजाओं और याजकों के रूप में एक हजार साल तक राज्य करेंगे. पुनर्मिलन, आनंद और आराम का अनुभव भी होगा, जहां पृथ्वी का पुनर्निर्माण किया जाएगा और वह अदन की वाटिका की तरह हो जाएगी.
बाइबल के अनुसार, स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, आंसू और पीड़ा से रहित होंगे, और यीशु मसीह के साथ राजाओं और याजकों के रूप में एक हजार साल तक राज्य करेंगे. पुनर्मिलन, आनंद और आराम का अनुभव भी होगा, जहां पृथ्वी का पुनर्निर्माण किया जाएगा और वह अदन की वाटिका की तरह हो जाएगी.
3/6
स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां हम हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदमय जीवन जीएंगे, जिसमें हम आराधना करेंगे, संगति करेंगे, सेवा करेंगे, शासन करेंगे और रचनात्मक काम करेंगे जैसे कि निर्माण, बागवानी, संगीत रचना और शिक्षण, यह सब एक पापरहित, आनंदित और पुनर्जीवित शरीर में होगा. बाइबल यह भी बताती है कि स्वर्ग में कोई दुख, पीड़ा, भूख, प्यास या पाप नहीं होगा, और यह नई पृथ्वी पर होगा जो अनन्त काल के लिए हमारा घर होगी.
स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां हम हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदमय जीवन जीएंगे, जिसमें हम आराधना करेंगे, संगति करेंगे, सेवा करेंगे, शासन करेंगे और रचनात्मक काम करेंगे जैसे कि निर्माण, बागवानी, संगीत रचना और शिक्षण, यह सब एक पापरहित, आनंदित और पुनर्जीवित शरीर में होगा. बाइबल यह भी बताती है कि स्वर्ग में कोई दुख, पीड़ा, भूख, प्यास या पाप नहीं होगा, और यह नई पृथ्वी पर होगा जो अनन्त काल के लिए हमारा घर होगी.
4/6
परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे: बाइबल के अनुसार, जन्नत (स्वर्ग) में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव विश्वासी सीधे परमेश्वर को आमने-सामने देखकर करेंगे, जो उनकी सबसे बड़ी आशीष होगी और वर्तमान युग में पाए जाने वाले मंदिर की आवश्यकता को समाप्त कर देगा. यह परमेश्वर के लोगों के लिए परम आनंद का स्थान होगा, जहां वे अनंत काल तक उनकी महिमा और प्रेम से आच्छादित रहेंगे.
परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे: बाइबल के अनुसार, जन्नत (स्वर्ग) में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव विश्वासी सीधे परमेश्वर को आमने-सामने देखकर करेंगे, जो उनकी सबसे बड़ी आशीष होगी और वर्तमान युग में पाए जाने वाले मंदिर की आवश्यकता को समाप्त कर देगा. यह परमेश्वर के लोगों के लिए परम आनंद का स्थान होगा, जहां वे अनंत काल तक उनकी महिमा और प्रेम से आच्छादित रहेंगे.
5/6
यीशु के साथ राज्य करेंगे: बाइबल के अनुसार, जो विश्वासी उद्धार प्राप्त करते हैं और यीशु के प्रति निष्ठावान रहते हैं, वे उसके साथ राज्य करेंगे. यह भविष्य में पृथ्वी पर मसीह के 1000 वर्षीय शासनकाल के दौरान होगा, जब यीशु राजा के रूप में शासन करेंगे और छुड़ाए हुए लोग उसके साथ सह-शासक बनेंगे. यह उन लोगों के लिए एक अधिकार और अनुग्रह है जो अपने पापमय वासनाओं पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने मन, इच्छाओं और भावनाओं को यीशु के अधीन करते हैं.
यीशु के साथ राज्य करेंगे: बाइबल के अनुसार, जो विश्वासी उद्धार प्राप्त करते हैं और यीशु के प्रति निष्ठावान रहते हैं, वे उसके साथ राज्य करेंगे. यह भविष्य में पृथ्वी पर मसीह के 1000 वर्षीय शासनकाल के दौरान होगा, जब यीशु राजा के रूप में शासन करेंगे और छुड़ाए हुए लोग उसके साथ सह-शासक बनेंगे. यह उन लोगों के लिए एक अधिकार और अनुग्रह है जो अपने पापमय वासनाओं पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने मन, इच्छाओं और भावनाओं को यीशु के अधीन करते हैं.
6/6
नई पृथ्वी का आनंद लेंगे: बाइबल के अनुसार, जो मसीह को मानते हैं वे
नई पृथ्वी का आनंद लेंगे: बाइबल के अनुसार, जो मसीह को मानते हैं वे "नया स्वर्ग और नई पृथ्वी" का आनंद लेंगे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में एक परिपूर्ण और शाश्वत घर होगा जहां धार्मिकता वास करेगी, बुराई और पाप मिटा दिए जाएंगे, और पुराने यरूशलेम से नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा. परमेश्वर वर्तमान पृथ्वी को आग से शुद्ध करेगा और उसे उसके मूल रूप में पुनर्निर्मित करेगा, जो विश्वासी उसे अपनाएंगे उनके लिए "शाश्वत घर" के रूप में.
Published at : 11 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Religion News Bible Heaven Prophet Jesus

Embed widget