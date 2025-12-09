Vaikuntha Ekadashi 2025: वैकुंठ एकादशी के दिन करें ये खास उपाय, नहीं होगी धन-धान्य की कमी!

घर में तुलसी का पौधा लगाएं या उसकी पूजा करें. वैकुंठ एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, इसलिए भोग में तुलसी का पत्र अवश्य शामिल करें. इस दिन भूलकर भी तुलसी के पौधे पर जल नहीं चढ़ाएं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन माता तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं.