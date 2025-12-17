क्रिसमस का पहला उपहार: सोना, लोबान और गंधरस में छिपा ईसा मसीह का दिव्य संदेश!

क्रिसमस ईसाई धर्म का एक त्योहार है, जो हर वर्ष 25 दिसंबर को बहुत ही धूमधाम के साथ ईसा मसीह के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है; जिसमें सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री और उपहारों का आदान-प्रदान होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस का पहला उपहार क्या है? आइए जानें.