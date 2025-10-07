हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tuesday Vrat: मंगलवार का व्रत करने से दूर होता है आर्थिक संकट, जानें इन रहस्यों को

Tuesday Vrat: मंगलवार का व्रत करने से दूर होता है आर्थिक संकट, जानें इन रहस्यों को

Tuesday Vrat: मंगलवार का व्रत करने से इंसान की आर्थिक परेशानियां कम होती हैं. जानें यह व्रत विशेष मंत्र, पूजा और उपवास के माध्यम से धन और समृद्धि लाने में मदद करता है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 07 Oct 2025 09:41 AM (IST)
Tuesday Vrat: मंगलवार का व्रत करने से इंसान की आर्थिक परेशानियां कम होती हैं. जानें यह व्रत विशेष मंत्र, पूजा और उपवास के माध्यम से धन और समृद्धि लाने में मदद करता है.

मंगलवार व्रत से दूर होते हैं आर्थिक संकट

1/7
हिंदू धर्म में पंचांग के अनुसार हर दिन किसी न किसी भगवान को अर्पित किया गया है. ऐसे ही मंगलवार का दिन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का व्रत रखने से जीवन में आने वाले सारे संकट दूर हो जाते हैं, और धन में वृद्धि होती है.
हिंदू धर्म में पंचांग के अनुसार हर दिन किसी न किसी भगवान को अर्पित किया गया है. ऐसे ही मंगलवार का दिन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का व्रत रखने से जीवन में आने वाले सारे संकट दूर हो जाते हैं, और धन में वृद्धि होती है.
2/7
मान्यता है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं. क्योंकि शनि देव ने हनुमान जी को यह वचन दिया था कि जो भी भक्त बजरंगबली की पूजा करेगा, शनि देव उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. साथ ही मंगलवार को व्रत-पूजा करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है.
मान्यता है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं. क्योंकि शनि देव ने हनुमान जी को यह वचन दिया था कि जो भी भक्त बजरंगबली की पूजा करेगा, शनि देव उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. साथ ही मंगलवार को व्रत-पूजा करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है.
3/7
शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें. उन्हें सिंदूर, चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं, मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. इससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है.
शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें. उन्हें सिंदूर, चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं, मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. इससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है.
4/7
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को शुरू करने के लिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को शुभ माना जाता है. कई लोग मंगलवार का व्रत 21 से 45 मंगलवार तक रखते हैं, तो कई लोग इस व्रत को आजीवन भी रखते हैं.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को शुरू करने के लिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को शुभ माना जाता है. कई लोग मंगलवार का व्रत 21 से 45 मंगलवार तक रखते हैं, तो कई लोग इस व्रत को आजीवन भी रखते हैं.
5/7
जो लोग मंगल दोष या मांगलिक दोष से पीड़ित है, उनके लिए मंगलवार का व्रत और मंगल ग्रह की पूजा बेहद जरूरी मानी जाती है. इस दिन लाल चंदन, लाल फूल, गुड़, मसूर की दाल और तांबे के बर्तन का दान करने से मंगल ग्रह शांत होता है और करियर में तरक्की प्राप्त होती है.
जो लोग मंगल दोष या मांगलिक दोष से पीड़ित है, उनके लिए मंगलवार का व्रत और मंगल ग्रह की पूजा बेहद जरूरी मानी जाती है. इस दिन लाल चंदन, लाल फूल, गुड़, मसूर की दाल और तांबे के बर्तन का दान करने से मंगल ग्रह शांत होता है और करियर में तरक्की प्राप्त होती है.
6/7
माना जाता है कि अगर आप कर्ज से परेशान है तो मंगलवार के दिन व्रत जरूरी रखें, और 108 बार ॐ हनुमते नमः का जाप करें. इससे आपकी परेशानी में काभी लाभ हो सकती हैं.
माना जाता है कि अगर आप कर्ज से परेशान है तो मंगलवार के दिन व्रत जरूरी रखें, और 108 बार ॐ हनुमते नमः का जाप करें. इससे आपकी परेशानी में काभी लाभ हो सकती हैं.
7/7
शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को काले रंग का वस्त्र न पहनें, बल्कि लाल या भगवा रंग के वस्त्र पहनें. और इस दिन किसी को भी पैसे उधार न दें, इससे आप धन वापस पाने में परेशान हो सकते हैं.
शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को काले रंग का वस्त्र न पहनें, बल्कि लाल या भगवा रंग के वस्त्र पहनें. और इस दिन किसी को भी पैसे उधार न दें, इससे आप धन वापस पाने में परेशान हो सकते हैं.
Published at : 07 Oct 2025 09:51 AM (IST)
Tags :
Tuesday Vrat Hindu Rituals Wealth Tips

Photo Gallery

