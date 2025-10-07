हिंदू धर्म में पंचांग के अनुसार हर दिन किसी न किसी भगवान को अर्पित किया गया है. ऐसे ही मंगलवार का दिन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का व्रत रखने से जीवन में आने वाले सारे संकट दूर हो जाते हैं, और धन में वृद्धि होती है.