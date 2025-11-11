हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मTuesday Hanuman Puja: मंगलवार के दिन भूल कर भी न करें ये गलती, हनुमान जी हो सकते हैं नाराज 

Tuesday Hanuman Puja: मंगलवार के दिन भूल कर भी न करें ये गलती, हनुमान जी हो सकते हैं नाराज 

Tuesday Hanuman Puja: मंगलवार हनुमान जी को समर्पित है. इस दिन गलतियाँ करने से उनका क्रोध हो सकता है. जानें सही पूजा और नियमों का पालन करें, ताकि संकट दूर हों और आशीर्वाद बना रहे.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 11 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Tuesday Hanuman Puja: मंगलवार हनुमान जी को समर्पित है. इस दिन गलतियाँ करने से उनका क्रोध हो सकता है. जानें सही पूजा और नियमों का पालन करें, ताकि संकट दूर हों और आशीर्वाद बना रहे.

मंगलवार हनुमान पूजा के नियम

1/7
मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है. इस दिन अगर सही तरीके से पूजा की जाए तो जीवन के संकट दूर होते हैं. कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, जिन्हें मंगलवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए. वरना हनुमान जी नाराज होंगे तो आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा. जानिए इसके बारे में-
मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है. इस दिन अगर सही तरीके से पूजा की जाए तो जीवन के संकट दूर होते हैं. कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, जिन्हें मंगलवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए. वरना हनुमान जी नाराज होंगे तो आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा. जानिए इसके बारे में-
2/7
मंगलवार की सुबह स्नान के बाद साफ लाल कपड़े पहनें और हनुमान जी के मंदिर जाएं. मान्यता है कि उनको सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चने चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं. लाल फूल अर्पित करें और दीपक जलाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें. उनसे शक्ति और सुरक्षा की प्रार्थना करें. ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है.
मंगलवार की सुबह स्नान के बाद साफ लाल कपड़े पहनें और हनुमान जी के मंदिर जाएं. मान्यता है कि उनको सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चने चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं. लाल फूल अर्पित करें और दीपक जलाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें. उनसे शक्ति और सुरक्षा की प्रार्थना करें. ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है.
3/7
हिंदू धर्म में मान्यता है कि मंगलवार को मांस, मछली, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए. इस दिन सात्विक भोजन करें. शुद्ध भोजन से मन शांत रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
हिंदू धर्म में मान्यता है कि मंगलवार को मांस, मछली, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए. इस दिन सात्विक भोजन करें. शुद्ध भोजन से मन शांत रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
4/7
शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलवार का व्रत रखने से मंगल ग्रह के दोष दूर होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है. व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में एक बार ही फलाहार या हल्का भोजन करना चाहिए. व्रत के दौरान हनुमान जी का नाम जपते रहें, इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है.
शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलवार का व्रत रखने से मंगल ग्रह के दोष दूर होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है. व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में एक बार ही फलाहार या हल्का भोजन करना चाहिए. व्रत के दौरान हनुमान जी का नाम जपते रहें, इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है.
5/7
मंगलवार के दिन भगवान शिव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है. शिवलिंग पर जल, दूध या चंदन अर्पित करें. इससे मन की शांति और सौभाग्य बढ़ता है. मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर विशेष रूप से दूध और जल चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना गया है.
मंगलवार के दिन भगवान शिव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है. शिवलिंग पर जल, दूध या चंदन अर्पित करें. इससे मन की शांति और सौभाग्य बढ़ता है. मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर विशेष रूप से दूध और जल चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना गया है.
6/7
गलवार के दिन झूठ बोलना या क्रोध करना पाप माना गया है. इस दिन किसी की निंदा या अपमान करने से बचें. लोहे का दान न करें, बल्कि गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें.
गलवार के दिन झूठ बोलना या क्रोध करना पाप माना गया है. इस दिन किसी की निंदा या अपमान करने से बचें. लोहे का दान न करें, बल्कि गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें.
7/7
मंदिर में तेल या सिंदूर अर्पित करने के बाद सीधे घर लौटें. पूजा के दौरान हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ और आरती करना महत्वपूर्ण है.
मंदिर में तेल या सिंदूर अर्पित करने के बाद सीधे घर लौटें. पूजा के दौरान हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ और आरती करना महत्वपूर्ण है.
Published at : 11 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Tags :
Tuesday Hanuman Puja Tuesday Fasting Tips Hanuman Ji Blessings

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
बिहार
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप, बॉलीवुड दिग्गजों की हेल्थ पर टेंशन में फैंस
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री Amit Shaha करेंगे हाईलेवल मीटिंग
Delhi Red Fort Blast: धमाके वाली जगह पहुंचे गृहमंत्री Amit Shah
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं..लाल किले ब्लास्ट का भयावह मंजर!
Delhi Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद अब कैसा है वहां का मंजर?
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
बिहार
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप, बॉलीवुड दिग्गजों की हेल्थ पर टेंशन में फैंस
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
इंडिया
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
जनरल नॉलेज
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget