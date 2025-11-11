मंगलवार की सुबह स्नान के बाद साफ लाल कपड़े पहनें और हनुमान जी के मंदिर जाएं. मान्यता है कि उनको सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चने चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं. लाल फूल अर्पित करें और दीपक जलाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें. उनसे शक्ति और सुरक्षा की प्रार्थना करें. ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है.