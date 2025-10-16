हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Thursday Poverty Remedy: आपकी दरिद्रता दूर कर सकता है गुरुवार, करें ये उपाय

Thursday Poverty Remedy: आपकी दरिद्रता दूर कर सकता है गुरुवार, करें ये उपाय

Thursday Poverty Remedy: गुरुवार का दिन दरिद्रता दूर करने और महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का दिन होता है.यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है.इस दिन किए गए विशेष उपाय जीवन की कई समस्याओं को दूर करते हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 16 Oct 2025 05:00 AM (IST)
Thursday Poverty Remedy: गुरुवार का दिन दरिद्रता दूर करने और महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का दिन होता है.यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है.इस दिन किए गए विशेष उपाय जीवन की कई समस्याओं को दूर करते हैं.

गुरुवार व्रत के उपाय

1/6
अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो गुरुवार को तुलसी के पौधे में पानी में मिला हुआ कच्चा दूध अर्पित करें. ऐसा करने से धन संबंधी सभी परेशानियां जल्द दूर होती है.
अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो गुरुवार को तुलसी के पौधे में पानी में मिला हुआ कच्चा दूध अर्पित करें. ऐसा करने से धन संबंधी सभी परेशानियां जल्द दूर होती है.
2/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरुवार को केले के पेड़ के सामने घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. यह उपाय लगातार पांच गुरुवार तक करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख-समृद्धि बढ़ती है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरुवार को केले के पेड़ के सामने घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. यह उपाय लगातार पांच गुरुवार तक करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख-समृद्धि बढ़ती है.
3/6
गुरुवार के दिन घर या पूजा स्थल में हल्दी की माला टांगें. श्री हरि विष्णु तथा मां लक्ष्मी को लड्डू का भोग लगाएं. इससे घर में सुख-शांति और संपन्नता बनी रहती है.
गुरुवार के दिन घर या पूजा स्थल में हल्दी की माला टांगें. श्री हरि विष्णु तथा मां लक्ष्मी को लड्डू का भोग लगाएं. इससे घर में सुख-शांति और संपन्नता बनी रहती है.
4/6
भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप 11 दिनों तक करें. इसकी शुरुआत गुरुवार से करें. इससे भगवान नारायण और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है.
भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप 11 दिनों तक करें. इसकी शुरुआत गुरुवार से करें. इससे भगवान नारायण और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है.
5/6
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हर गुरुवार को पीले रंग का वस्त्र पहनें और पीली वस्तुओं का दान करें. जरूरतमंदों की मदद करें. ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि आती है, और इंसान की सोई किस्मत चमक सकती है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हर गुरुवार को पीले रंग का वस्त्र पहनें और पीली वस्तुओं का दान करें. जरूरतमंदों की मदद करें. ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि आती है, और इंसान की सोई किस्मत चमक सकती है.
6/6
गुरुवार के दिन स्नान करते समय पानी में एक-दो चुटकी हल्दी मिला कर स्नान करें. साथ ही आप 'ॐ नमः शिवाय', 'ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं. हनुमान चालीसा का भी पाठ करने से आप के जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं.
गुरुवार के दिन स्नान करते समय पानी में एक-दो चुटकी हल्दी मिला कर स्नान करें. साथ ही आप 'ॐ नमः शिवाय', 'ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं. हनुमान चालीसा का भी पाठ करने से आप के जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं.
Published at : 16 Oct 2025 05:00 AM (IST)
Thursday Hindu Rituals Prosperity Tips

