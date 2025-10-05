हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मSunday Remedy: रविवार को अपनाएं ये उपाय, नौकरी और प्रमोशन की रुकावटें होंगी दूर

Sunday Remedy: रविवार को अपनाएं ये उपाय, नौकरी और प्रमोशन की रुकावटें होंगी दूर

Surya Dev Puja Benefits: रविवार का दिन विशेष माना जाता है. जानें इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से नौकरी और प्रमोशन में रुकावटें दूर होती हैं और करियर में सफलता मिलती है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 05 Oct 2025 06:00 AM (IST)
Surya Dev Puja Benefits: रविवार का दिन विशेष माना जाता है. जानें इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से नौकरी और प्रमोशन में रुकावटें दूर होती हैं और करियर में सफलता मिलती है.

रविवार के उपाय से बढ़ाएं करियर में सफलता

1/6
हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व है। हर दिन किसी न किसी भगवान के लिए समर्पित होता है. रविवार का दिन सूर्य देवता के लिए समर्पित होता है. मान्यता है कि इस दिन की उपासना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. खासकर आपके जीवन में आ रही आर्थिक बाधाएं भी दूर हो जाती है.
हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व है। हर दिन किसी न किसी भगवान के लिए समर्पित होता है. रविवार का दिन सूर्य देवता के लिए समर्पित होता है. मान्यता है कि इस दिन की उपासना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. खासकर आपके जीवन में आ रही आर्थिक बाधाएं भी दूर हो जाती है.
2/6
हिंदू धर्म में सूर्य को आत्मा का प्रतीक भी माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से आपके सारे ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं और जीवन में आपकी तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं. यही कारण है कि नौकरी-पेशा वाले लोग इस दिन सूर्य की उपासना करते हैं.
हिंदू धर्म में सूर्य को आत्मा का प्रतीक भी माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से आपके सारे ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं और जीवन में आपकी तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं. यही कारण है कि नौकरी-पेशा वाले लोग इस दिन सूर्य की उपासना करते हैं.
3/6
मान्यता है कि भगवान सूर्य स्वास्थ्य के भी देवता हैं. इनकी उपसना करने से आत्मविश्वास व सफलता के द्वार खुलते हैं. सूर्य की कृपा से तेज, यश, समृद्धि और आत्मबल प्राप्त होता है. इसलिए रविवार को उपवास रखकर सूर्य की उपासना करना अत्यंत फलदायी माना गया है. सूर्य देव का रंग लाल है, इसलिए पूजा में लाल वस्त्र धारण करें और उनकी मूर्ति या चित्र को लाल कमल और लाल फूलों से सजाएं. इससे कई गुना फल मिलता है.
मान्यता है कि भगवान सूर्य स्वास्थ्य के भी देवता हैं. इनकी उपसना करने से आत्मविश्वास व सफलता के द्वार खुलते हैं. सूर्य की कृपा से तेज, यश, समृद्धि और आत्मबल प्राप्त होता है. इसलिए रविवार को उपवास रखकर सूर्य की उपासना करना अत्यंत फलदायी माना गया है. सूर्य देव का रंग लाल है, इसलिए पूजा में लाल वस्त्र धारण करें और उनकी मूर्ति या चित्र को लाल कमल और लाल फूलों से सजाएं. इससे कई गुना फल मिलता है.
4/6
शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य देव सभी नवग्रहों के स्वामी हैं. सूर्य उपासना से नौ ग्रहों के दोष कट जाते हैं और आपके जीवन की अड़चनें दूर हो जाती है. सूर्य ही पूरे संसार में ऊर्जा के संचालन के केंद्र हैं. इसलिए इनकी कृपा से नौकरी में उन्नति होती है. परिवार में सुख शांति और खुशहाली आती है. माना जाता है कि सूर्य की उपासना से नौकरी की विफलता, आर्थिक संकट भी दूर होते हैं.
शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य देव सभी नवग्रहों के स्वामी हैं. सूर्य उपासना से नौ ग्रहों के दोष कट जाते हैं और आपके जीवन की अड़चनें दूर हो जाती है. सूर्य ही पूरे संसार में ऊर्जा के संचालन के केंद्र हैं. इसलिए इनकी कृपा से नौकरी में उन्नति होती है. परिवार में सुख शांति और खुशहाली आती है. माना जाता है कि सूर्य की उपासना से नौकरी की विफलता, आर्थिक संकट भी दूर होते हैं.
5/6
5: नियमित सूर्य उपासना से आत्मविश्वास बढ़ता है. यह व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है. जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है, उन्हें सूर्य देव की पूजा करने से मनचाहा फल मिलता है.
5: नियमित सूर्य उपासना से आत्मविश्वास बढ़ता है. यह व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है. जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है, उन्हें सूर्य देव की पूजा करने से मनचाहा फल मिलता है.
6/6
प्रातःकाल में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें. उगते हुए भगवान सूर्य को अर्ध्य दें. सूर्य चालीसा का पाठ करें. इसके बाद रविवार व्रतकथा सुनें या पाठ करें. रविवार का व्रत करने वाले रविवार की आरती अवश्य करें. मान्यता है कि इस दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए. भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी का सेवन शुभ माना गया है.
प्रातःकाल में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें. उगते हुए भगवान सूर्य को अर्ध्य दें. सूर्य चालीसा का पाठ करें. इसके बाद रविवार व्रतकथा सुनें या पाठ करें. रविवार का व्रत करने वाले रविवार की आरती अवश्य करें. मान्यता है कि इस दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए. भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी का सेवन शुभ माना गया है.
Published at : 05 Oct 2025 06:00 AM (IST)
Tags :
Surya Puja Job Success Career Growth

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, यहां देखें 10 तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, यहां देखें 10 तस्वीरें
विश्व
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
ट्रेंडिंग
दुल्हन ने किया अपने दूल्हे के लिए डांस! खूबसूरती और ठुमकों ने जीता यूजर्स का दिल- वीडियो वायरल
दुल्हन ने किया अपने दूल्हे के लिए डांस! खूबसूरती और ठुमकों ने जीता यूजर्स का दिल- वीडियो वायरल
ट्रैवल
कश्मीर की इन जगहों पर बेफिक्र होकर घूम सकते हैं आप! खूबसूरती के साथ सुरक्षा की भी है फुल गारंटी
कश्मीर की इन जगहों पर बेफिक्र होकर घूम सकते हैं आप! खूबसूरती के साथ सुरक्षा की भी है फुल गारंटी
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget