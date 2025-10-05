मान्यता है कि भगवान सूर्य स्वास्थ्य के भी देवता हैं. इनकी उपसना करने से आत्मविश्वास व सफलता के द्वार खुलते हैं. सूर्य की कृपा से तेज, यश, समृद्धि और आत्मबल प्राप्त होता है. इसलिए रविवार को उपवास रखकर सूर्य की उपासना करना अत्यंत फलदायी माना गया है. सूर्य देव का रंग लाल है, इसलिए पूजा में लाल वस्त्र धारण करें और उनकी मूर्ति या चित्र को लाल कमल और लाल फूलों से सजाएं. इससे कई गुना फल मिलता है.