ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि से निकलकर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं. यह गोचर 17 अक्टूबर 2025 की दोपहर में होने जा रहा है. तुला राशि में यह गोचर सूर्य की नीच राशि मानी जाएगी. सूर्य 16 नवंबर 2025 तक तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे. सूर्य के गोचर से 5 राशि वालों को धन का लाभ होगा. तो आइए जानें कौन है वो पांच राशियां.