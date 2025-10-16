हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Surya Gochar 2025: धनतेरस से पहले सूर्य का तुला राशि में गोचर, इन 5 राशियों को मिलेगा भाग्या का साथ!

Surya Gochar 2025: धनतेरस से पहले सूर्य का तुला राशि में गोचर, इन 5 राशियों को मिलेगा भाग्या का साथ!

Surya Gochar 2025: 17 अक्टूबर 2025 की दोपहर में सूर्य का तुला राशि में गोचर होने जा रहा है. सूर्य 16 नवंबर 2025 तक तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे. जिससे 5 राशि को धन का अनुभव होगा जानें है वो राशि.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 16 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Surya Gochar 2025: 17 अक्टूबर 2025 की दोपहर में सूर्य का तुला राशि में गोचर होने जा रहा है. सूर्य 16 नवंबर 2025 तक तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे. जिससे 5 राशि को धन का अनुभव होगा जानें है वो राशि.

सूर्य का तुला राशि में गोचर

1/6
ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि से निकलकर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं. यह गोचर 17 अक्टूबर 2025 की दोपहर में होने जा रहा है. तुला राशि में यह गोचर सूर्य की नीच राशि मानी जाएगी. सूर्य 16 नवंबर 2025 तक तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे. सूर्य के गोचर से 5 राशि वालों को धन का लाभ होगा. तो आइए जानें कौन है वो पांच राशियां.
ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि से निकलकर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं. यह गोचर 17 अक्टूबर 2025 की दोपहर में होने जा रहा है. तुला राशि में यह गोचर सूर्य की नीच राशि मानी जाएगी. सूर्य 16 नवंबर 2025 तक तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे. सूर्य के गोचर से 5 राशि वालों को धन का लाभ होगा. तो आइए जानें कौन है वो पांच राशियां.
2/6
सूर्य का तुला राशि में गोचर के कारण वृषभ राशि वालों को धन लाभ होने के योग हैं. विशेषकर सूर्य और मंगल के संयोजन से बन रहे आदित्य मंगल राजयोग के कारण. इस गोचर से वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रमोशन, तरक्की और बिजनेस में अचानक लाभ के योग बन रहे हैं, और वे अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेंगे.
सूर्य का तुला राशि में गोचर के कारण वृषभ राशि वालों को धन लाभ होने के योग हैं. विशेषकर सूर्य और मंगल के संयोजन से बन रहे आदित्य मंगल राजयोग के कारण. इस गोचर से वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रमोशन, तरक्की और बिजनेस में अचानक लाभ के योग बन रहे हैं, और वे अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेंगे.
3/6
यह गोचर सिंह राशि के लिए साहस, संचार और प्रयासों के प्रतिनिधित्व वाले तीसरे भाव में होगा, जो शुभ माना जाता है. इस दौरान सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी आ सकते हैं.
यह गोचर सिंह राशि के लिए साहस, संचार और प्रयासों के प्रतिनिधित्व वाले तीसरे भाव में होगा, जो शुभ माना जाता है. इस दौरान सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी आ सकते हैं.
4/6
सूर्य का तुला राशि में गोचर से धनु राशि वालों को धन लाभ हो सकता है, क्योंकि यह गोचर करियर और आर्थिक मामलों में लाभप्रद हो सकता है, हालांकि कुछ अन्य पहलुओं में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. यह गोचर धनु राशि वालों के लिए करियर में तरक्की, नए विचारों से लाभ और आर्थिक निवेश के माध्यम से भविष्य को सुरक्षित करने के अवसर ला सकता है.
सूर्य का तुला राशि में गोचर से धनु राशि वालों को धन लाभ हो सकता है, क्योंकि यह गोचर करियर और आर्थिक मामलों में लाभप्रद हो सकता है, हालांकि कुछ अन्य पहलुओं में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. यह गोचर धनु राशि वालों के लिए करियर में तरक्की, नए विचारों से लाभ और आर्थिक निवेश के माध्यम से भविष्य को सुरक्षित करने के अवसर ला सकता है.
5/6
सूर्य गोचर से कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि यह गोचर आर्थिक लाभ के अवसरों को बढ़ा सकता है. ज्योतिष के अनुसार, इस गोचर का कुंभ राशि वालों के धन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
सूर्य गोचर से कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि यह गोचर आर्थिक लाभ के अवसरों को बढ़ा सकता है. ज्योतिष के अनुसार, इस गोचर का कुंभ राशि वालों के धन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
6/6
गोचर के कारण धन लाभ के अवसर पैदा हो सकते हैं और कन्या राशि के लिए यह गोचर आर्थिक रूप से सकारात्मक हो सकता है. इस दौरान धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं और अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
गोचर के कारण धन लाभ के अवसर पैदा हो सकते हैं और कन्या राशि के लिए यह गोचर आर्थिक रूप से सकारात्मक हो सकता है. इस दौरान धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं और अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
Published at : 16 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Libra Sun Transit 2025 Dhanteras 2025 Surya Gochar 2025

