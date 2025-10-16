एक्सप्लोरर
Surya Gochar 2025: धनतेरस से पहले सूर्य का तुला राशि में गोचर, इन 5 राशियों को मिलेगा भाग्या का साथ!
Surya Gochar 2025: 17 अक्टूबर 2025 की दोपहर में सूर्य का तुला राशि में गोचर होने जा रहा है. सूर्य 16 नवंबर 2025 तक तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे. जिससे 5 राशि को धन का अनुभव होगा जानें है वो राशि.
सूर्य का तुला राशि में गोचर
Published at : 16 Oct 2025 03:10 PM (IST)
धर्म
