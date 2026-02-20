कड़वी वाणी, गुस्सा और आलस… यही छोटी आदतें कैसे बिगाड़ देती हैं जीवन का संतुलन?

हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे जीवन की दिशा केवल पूजा-पाठ से निर्धारित नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार से तय होती है. हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं और कहते हैं, वही हमारे जीवन का माहौल बनाता है. आमतौर पर लोग मानते हैं कि नकारात्मकता से बाहर से आती है, लेकिन सच यह है कि, कई बार हमारी अपनी आदतें ही समस्या की जड़ होती हैं.