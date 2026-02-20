हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कड़वी वाणी, गुस्सा और आलस… यही छोटी आदतें कैसे बिगाड़ देती हैं जीवन का संतुलन?

कड़वी वाणी, गुस्सा और आलस… यही छोटी आदतें कैसे बिगाड़ देती हैं जीवन का संतुलन?

हिंदू परंपरा के मुताबिक, जीवन की दिशा पूजा से अधिक व्यवहार निर्धारत करता है. कड़वी वाणी, गुस्सा, अनादर, आलस्य और अव्यवस्था नकारात्मकता बढ़ाते हैं. जानिए जीवन को संतुलन करने का सरल आसान तरीके?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 20 Feb 2026 01:37 PM (IST)
हिंदू परंपरा के मुताबिक, जीवन की दिशा पूजा से अधिक व्यवहार निर्धारत करता है. कड़वी वाणी, गुस्सा, अनादर, आलस्य और अव्यवस्था नकारात्मकता बढ़ाते हैं. जानिए जीवन को संतुलन करने का सरल आसान तरीके?

हिंदू धर्म की दैनिक आदतें

1/5
हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे जीवन की दिशा केवल पूजा-पाठ से निर्धारित नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार से तय होती है. हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं और कहते हैं, वही हमारे जीवन का माहौल बनाता है. आमतौर पर लोग मानते हैं कि नकारात्मकता से बाहर से आती है, लेकिन सच यह है कि, कई बार हमारी अपनी आदतें ही समस्या की जड़ होती हैं.
हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे जीवन की दिशा केवल पूजा-पाठ से निर्धारित नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार से तय होती है. हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं और कहते हैं, वही हमारे जीवन का माहौल बनाता है. आमतौर पर लोग मानते हैं कि नकारात्मकता से बाहर से आती है, लेकिन सच यह है कि, कई बार हमारी अपनी आदतें ही समस्या की जड़ होती हैं.
2/5
शास्त्र बताते हैं कि, कड़वे, झूठ या अपमानजनक शब्द मात्र सामने वाले को ही नहीं, खुद हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं. गुस्से में कही गई बातें रिश्तों को कमजोर करती हैं और मन को अशांत बनाती हैं. मीठा और सच्चा बोलना मन को हल्का रखता है.
शास्त्र बताते हैं कि, कड़वे, झूठ या अपमानजनक शब्द मात्र सामने वाले को ही नहीं, खुद हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं. गुस्से में कही गई बातें रिश्तों को कमजोर करती हैं और मन को अशांत बनाती हैं. मीठा और सच्चा बोलना मन को हल्का रखता है.
Published at : 20 Feb 2026 01:37 PM (IST)
Hinduism Behaviour Daily Habits

