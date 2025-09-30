इस्लाम धर्म के अनुसार जब इंसान किसी खास जगह जैसे घर, कार, या कमरे में जाता है और बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह का नाम नहीं लेता है, तो उस जगह पर शैतान का वास होता है. वही अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शैतान को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती है.